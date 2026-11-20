i Screenshot X Bayern bangen um Stürmer Auswechslung nach 20 Minuten – Sorge um Superstar Kane Harry Kane musste im Duell gegen den FC Köln nach einem Zusammenprall bereits nach 20 Minuten ausgewechselt werden. Von Sport Heute 20.11.2026, 20:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Verletzungsschock beim FC Bayern! Die Münchner müssen den nächsten bitteren Rückschlag verkraften. Superstar Harry Kane musste bereits in der 20. Spielminute verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Der englische Torjäger blieb in der 19. Minute angeschlagen auf dem Rasen liegen und musste medizinisch behandelt werden. Die Partie wurde daraufhin kurzzeitig unterbrochen. Für Kane ging es nicht mehr weiter, Trainer Vincent Kompany musste früh reagieren.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Für den 33-Jährigen kam Tom Bischof ins Spiel. Der Deutsche übernahm die Rolle im zentralen offensiven Mittelfeld, während Youngster Lennart Karl ins Sturmzentrum rückte und dort den verletzten Kane ersetzen musste.

Damit verschärfen sich die Personalsorgen beim deutschen Rekordmeister weiter. Neben dem bereits verletzten Ismael Saibari fällt nun auch Kane zumindest für den Rest der Partie aus. Wie schwer sich der Bayern-Stürmer verletzt hat, ist derzeit noch unklar.