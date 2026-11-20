i Bayern-Startorhüter Manuel Neuer Imago Images, X Auch bei McDonald's Neuer mit mysteriöser Frau in Brasilien aufgetaucht Großes Rätselraten um Bayern-Star Manuel Neuer. Der aktuell verletzte Fußball-Profi wurde in Brasilien gesehen: Mit einer Frau und bei McDonald's. Von Sport Heute 20.11.2026, 14:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Überraschende Bilder von Manuel Neuer! Der verletzte Bayern-Torhüter ist nach Berichten über die Trennung von Ehefrau Anika (26) plötzlich in Brasilien aufgetaucht. Videos in den sozialen Medien zeigen den 40-Jährigen im beliebten Urlaubsort Buzios. Besonders brisant: Auf einer Aufnahme steigt Neuer gemeinsam mit einer bislang unbekannten Frau auf einen Roller und fährt davon. Wer ist die Begleiterin des Bayern-Kapitäns?

Laut "Bild" wurde das Video vor einem Ärztehaus aufgenommen, in dem Neuer seine Reha absolvieren soll. Bei der Frau könnte es sich dem Bericht zufolge um eine Physiotherapeutin handeln. Bestätigt ist das allerdings nicht. Weitere gesicherte Informationen über die Identität der Begleiterin liegen bislang nicht vor. Auch ein anderes Video sorgt für Aufmerksamkeit: Darauf ist der ehemalige DFB-Teamtorhüter bei einer McDonald's-Filiale in Brasilien zu sehen.

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Neuer macht Reha in Brasilien

Doch was macht Neuer überhaupt in Südamerika? Der Weltmeister von 2014 laboriert an einem Sehnenteilriss im rechten Fuß, den er sich am 7. November beim 2:1 gegen Mainz zuzog. Seither fällt der Bayern-Kapitän aus, zuletzt war er sogar noch auf Krücken unterwegs. Nach Informationen der "Bild" wird Neuer mindestens bis Jahresende fehlen. Seine ersten Reha-Einheiten absolvierte er noch am Trainingsgelände der Münchner.

Für die Reise nach Brasilien erhielt Neuer allerdings ausdrücklich die Erlaubnis seines Vereins. "Aufgrund der Gesamtsituation haben wir zugestimmt, dass er die Reha auch woanders fortsetzen kann", erklärte ein Bayern-Sprecher gegenüber "Bild". Auch Sportvorstand Max Eberl gab demnach grünes Licht. Der Torhüter darf seine Rehabilitation eine Woche lang im Ausland fortsetzen. Bereits am Mittwoch, dem 25. November, soll er nach München zurückkehren und seine Behandlung an der Säbener Straße wieder aufnehmen.

Trennung von Frau Anika

Die Aufnahmen sorgen vor allem wegen Neuers privater Situation für Gesprächsstoff. Erst am 13. November hatte "Bild" über die angebliche Trennung von Ehefrau Anika berichtet. Ende August war der zweite gemeinsame Sohn des Paares zur Welt gekommen. Nur wenige Tage später soll die Ehe zerbrochen sein. Laut dem Bericht ist Neuer mittlerweile aus der gemeinsamen Villa am Tegernsee ausgezogen, während Anika dort mit den beiden kleinen Kindern lebt.

Brasilien ist für Neuer jedenfalls ein besonderer Ort. 2014 feierte er dort mit Deutschland den WM-Titel, wurde anschließend als bester Torhüter des Turniers ausgezeichnet. Auch aktuell bestehen Kontakte nach Südamerika: Erst kürzlich veröffentlichte Santos-Funktionär Alexandre Mattos eine Videobotschaft des Bayern-Stars, in der sogar dessen Sohn Luca (2) zu sehen war. Die Aufnahme wurde wenig später wieder gelöscht. Nun arbeitet Neuer in Brasilien an seinem Comeback – und sorgt mit seiner unbekannten Begleiterin für neue Schlagzeilen.