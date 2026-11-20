i Fußball-Star Lionel Messi. IMAGO/Icon Sportswire Alle Gehälter öffentlich Messi, Müller, Lewandowski: So viel cashen MLS-Stars Jahr für Jahr veröffentlicht die Spielergewerkschaft der Major League Soccer alle Gehälter der Fußball-Stars. Klar auf Platz eins: Lionel Messi. Von Sport Heute 20.11.2026, 12:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Geldregen für die Fußball-Superstars in den USA! Die Spielergewerkschaft der Major League Soccer (MLS) hat ihre neue Gehaltsliste veröffentlicht. An der Spitze thront einmal mehr Lionel Messi (39). Der argentinische Weltmeister kassiert bei Inter Miami unglaubliche 28,33 Millionen Dollar (rund 26 Millionen Euro) pro Jahr. Damit verdient er mehr als jeder andere Profi der Liga.

Besonders beeindruckend: Messis Gehalt ist im Vergleich zum Vorjahr um knapp acht Millionen Dollar gestiegen. Der Superstar hatte seinen Vertrag bei Inter Miami im vergangenen Jahr bis 2028 verlängert. Auch sein Klub führt die Gehaltstabelle an: Mit rund 54 Millionen Euro an garantierten Spielergehältern gibt Miami mehr aus als jeder andere MLS-Verein.

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Lewandowski, Griezmann, Müller

Auf Platz zwei der bestbezahlten Spieler folgt ein ehemaliger Bayern-Torjäger. Robert Lewandowski (38) verdient bei Chicago Fire jährlich 19,51 Millionen Dollar (rund 17,8 Millionen Euro). Dahinter liegt Frankreichs Ex-Weltmeister Antoine Griezmann (35), der bei Orlando City auf 13,94 Millionen Dollar (rund 12,7 Millionen Euro) kommt.

Deutlich weniger kassiert dagegen Ex-Bayern-Star Thomas Müller (37). Der Deutsche erhält bei den Vancouver Whitecaps umgerechnet 4,7 Millionen Euro beziehungsweise 5,15 Millionen Dollar pro Jahr. Damit ist er zwar der bestbezahlte deutsche Spieler der MLS, landet ligaweit aber nur auf Rang 13. Zwischen Müller und Spitzenreiter Messi liegen mehr als 23 Millionen Dollar.

Noch hinter Müller reiht sich sein Landsmann Timo Werner ein. Der Angreifer der San Jose Earthquakes verdient rund 3,9 Millionen Euro jährlich.

Die ÖFB-Legionäre

Auch die beiden ÖFB-Legionäre, die in der MLS spielen, können von den Messi-Zahlen nur träumen. Hannes Wolf kommt bei New York FC aber immerhin auf ein Grundgehalt von 1,4 Millionen US-Dollar. Das entspricht etwa 1,28 Millionen Euro für diese Saison. David Schnegg erhält bei Charlotte FC ein Grundgehalt von 650.000 Dollar, was etwa 592.000 Euro pro Jahr entspricht.

Wichtig: Die veröffentlichten Zahlen umfassen ausschließlich die garantierten Einnahmen aus den Spielerverträgen. Zusätzliche Einkünfte, etwa aus Werbedeals, sind darin nicht enthalten.