i Valentina Pötzl im Dribbling. GEPA pictures 17-Jährige trumpft auf Vor Rekordkulisse – Austria unterliegt Bayern mit 0:4 Die Austria muss in der Champions League die nächste Niederlage einstecken: Die Veilchen unterliegen den Bayern nach einem starken Auftritt mit 0:4. Von Sport Heute 19.11.2026, 20:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein starker Auftritt der Austria wird in der Champions League erneut nicht belohnt: Die Veilchen müssen sich den Bayern vor einer Rekordkulisse von 9.124 Zuschauern am Verteilerkreis nach hartem Kampf deutlich mit 0:4 geschlagen geben.

Klara Bühl (27.), Pernille Harder (45+1.), Alara Sehitler (75.) und Sophie Proost (90+2.) sorgten für den Sieg der Deutschen. Der Spielverlauf war jedoch deutlich enger als das Ergebnis vermuten lässt: Das Team von Stefan Kenesei bot den Bayern die Stirn, war vor allem in der zweiten Hälfte phasenweise überlegen – und hatte mehrere Chancen, um ein Tor zu erzielen.

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Austria kämpft wacker

Auf Seiten der Wiener war die erst 17-jährige Valentina Pötzl die auffälligste Akteurin. Die offensive Mittelfeldspielerin setzte sich ein ums andere Mal stark im Dribbling durch und bereitete den Abwehrspielerinnen der Bayern große Probleme – wenn es vor dem Tor der Gäste gefährlich wurde, dann hatte Pötzl ihre Füße im Spiel.

So auch in Minute 58, als das Heimteam die größte Chance auf ein Tor vergab: Pötzl attackierte Torfrau Ena Mahmutovic stark, blockte ihren Pass. Patricia Pfanner musste aus drei Metern nur noch einschieben, schoss allerdings die Bayern-Torfrau an. Von Kapitänin Carina Wenninger gab es im Anschluss großes Lob: "Wir haben ein paar super Kontersituationen gehabt. Die Vali hat ein super Spiel gemacht und hat alleine zwei, drei Spielerinnen beschäftigt."

Bayern nutzt Chancen nicht

Vor allem in der ersten Halbzeit ließen die Bayern ihre spielerische Klasse aufblitzen und kamen zu mehreren großen Chancen. Doch die deutschen Spielerinnen scheiterten ein ums andere Mal an sich selbst oder an der stark parierenden Austria-Schlussfrau Emma Göetz. In der zweiten Hälfte sahen die Zuseher lange ein offenes Spiel. Erst in der Schlussviertelstunde als die Austria aufmachte, kamen die Gäste zu weiteren Chancen – und nutzten zwei davon.

Die Kapitäninnen der Frauen-Bundesliga-Vereine i ?

Erfreulich aus österreichischer Sicht: ÖFB-Star Sarah Zadrazil absolvierte für die Deutschen die gesamte Spieldauer, startete auf der Doppel-Sechs und wurde nach der Halbzeit zurück in die Viererkette beordert.

Austria bleibt Schlusslicht

Die Austria bleibt damit nach fünf Spielen das Schlusslicht der Champions League und hält in der Ligaphase weiterhin bei einem Punkt. Besonders bitter: Auf die Veilchen wartet in der Königsklasse kommende Partie gleich der nächste große Brocken. Am 16. Dezember gastieren die Damen vom Verteilerkreis in England bei Manchester City. Die Bayern erobern durch den Dreier vorerst die Tabellenspitze und stehen bei elf Punkten. Die nächste Aufgabe der Münchnerinnen hat es ebenfalls in sich: Sie empfangen die Seriensiegerinnen aus Barcelona zum Giganten-Duell.