i Romano Schmid (r.) GEPA pictures Wer jetzt dran ist Italiens Top-Klubs im Wettzerren um ÖFB-Star Schmid Romano Schmid sorgt in Italien für Furore! Gleich zwei Serie-A-Giganten haben den ÖFB-Teamspieler ins Visier genommen. Von Sport Heute 19.11.2026, 18:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Transfer-Wirbel um ÖFB-Teamspieler Romano Schmid! Der 26-jährige Mittelfeldspieler hat sich nach seinem Sommerwechsel von Werder Bremen zu Frosinone Calcio auf Anhieb in der italienischen Serie A etabliert.

Seine starken Leistungen sollen nun auch die ganz großen Klubs auf den Plan gerufen haben: Inter Mailand und SSC Napoli beobachten den Österreicher offenbar ganz genau.

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Laut Transferjournalist Ekrem Konur haben beide italienischen Topklubs ein Auge auf Schmid geworfen. Scouts von Inter und Napoli sollen den 43-fachen ÖFB-Teamspieler bereits intensiv beobachten. Konkrete Verhandlungen oder Angebote sind bislang allerdings nicht bekannt.

Schmid liefert auch die passenden Argumente für das Interesse. In den ersten elf Runden gelangen dem offensiven Mittelfeldspieler zwei Tore und vier Vorlagen. Damit hat er entscheidenden Anteil am überraschend starken Saisonstart des Aufsteigers. Frosinone liegt nach elf Spieltagen auf dem sechsten Tabellenplatz.

Die besten ÖFB-Spieler im Länderspieljahr 2026. Ganz rechts: Die Sofascore-Note, die sich aus einem Schlüssel aus statistischen Werten zusammensetzt. Dazu werden von links nach rechts angeführt: Der Anteil der möglichen Spielminuten, Tore, Assists, die abgegebenen Schüsse pro Spiel und die gelaufenen Kilometer pro Spiel. Sofascore

Dabei hatte Schmid erst im Sommer nach mehr als sieben Jahren bei Werder Bremen den Schritt nach Italien gewagt. Der Wechsel hat sich für den 26-Jährigen bislang ausgezahlt. Mit seinen Leistungen in der Serie A könnte er sich nun bereits für den nächsten Karrieresprung empfehlen.

Billig wäre ein Transfer allerdings nicht. Schmid steht bei Frosinone noch bis 2030 unter Vertrag. Laut dem Bericht soll der Klub deshalb eine Ablösesumme von mindestens 25 Millionen Euro verlangen. Ob Inter oder Napoli tatsächlich bereit sind, so tief in die Tasche zu greifen, bleibt abzuwarten.