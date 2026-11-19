i Marcel Sabitzer, Stefan Posch, Paul Wanner und Phillipp Mwene beim Torjubel gegen Tunesien. GEPA pictures Die Besten Die ÖFB-Stars im Ranking des Länderspieljahres 2026 Österreich beendet das Länderspieljahr mit dem Nations-League-Aufstieg. Welche ÖFB-Stars heuer besonders herausstachen. Von Sport Heute 19.11.2026, 11:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Durchwachsene WM, starke Nations League – Österreichs Länderspieljahr ging am Dienstagabend mit einem 1:1 gegen Israel und dem Aufstieg in Liga A zu Ende.

Das ÖFB-Team blieb in seinen sechs Nations-League-Partien ungeschlagen, entwickelte sich zuletzt zu einer Heimmacht. Die Weltmeisterschaft im Sommer war allerdings nicht nach Wunsch verlaufen. In einer harten Gruppe hatte die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick hinter Argentinien den Aufstieg als Zweiter geschafft, aber im Sechzehntelfinale gegen den späteren Weltmeister Spanien den Kürzeren gezogen.

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Israel gegen Österreich – die Noten für die ÖFB-Kicker i ?

2026 war ein ÖFB-Jahr mit vielen Aufs und Abs und persönlichen Highlights. Sasa Kalajdzic sorgte gleich mehrfach für Gänsehaut: Sein Ausgleich gegen Algerien rettete Österreich in letzter Sekunde in die K.o.-Runde ("Bist du deppert"-Torschrei), in der Nations League schoss er zuletzt das Siegestor gegen Irland (1:0) und besorgte in Debrecen den Ausgleich gegen Israel.

Kapitän David Alaba wurde immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen, die ihm unter anderem die gesamte Nations League kosteten. Marko Arnautovic trat nach der WM unter Tränen als Rekordspieler (137 Matches) und Rekordtorschütze (49 Treffer) zurück. Marcel Sabitzer nahm sich vor der Nations League eine Team-Auszeit, ließ seine Zukunft offen.

Wer drückte dem Länderspieljahr mit seinen Leistungen seinen Stempel auf? "Heute" macht den Check:

Die besten ÖFB-Spieler im Länderspieljahr 2026. Ganz rechts: Die Sofascore-Note, die sich aus einem Schlüssel aus statistischen Werten zusammensetzt. Dazu werden von links nach rechts angeführt: Der Anteil der möglichen Spielminuten, Tore, Assists, die abgegebenen Schüsse pro Spiel und die gelaufenen Kilometer pro Spiel. Sofascore

Die Benotung setzt sich aus dem Bewertungsschlüssel des "Heute"-Datenpartners zusammen, beruht auf knallharten Zahlen.

Sabitzer sticht im Sofascore-Ranking mit der besten Note heraus. Jener Mann, der Rangnick zumindest aktuell nicht mehr zur Verfügung steht. Der Dortmund-Star stand in rund der Hälfte aller möglichen Spielminuten auf dem Platz. Dauerbrenner Nicolas Seiwald, der bei Leipzig derzeit kaum Spielzeit bekommt, stand als Rangnick-Musterschüler in 84,5 Prozent der möglichen Minuten auf dem Feld – und schloss mit der zweitbesten Note ab. Platz drei auf dem Podium geht an den Einser-Keeper Alex Schlager (7,0).

Die besten ÖFB-Spieler im Länderspieljahr 2026. Ganz rechts: Die Sofascore-Note, die sich aus einem Schlüssel aus statistischen Werten zusammensetzt. Dazu werden von links nach rechts angeführt: Der Anteil der möglichen Spielminuten, Tore, Assists, die abgegebenen Schüsse pro Spiel und die gelaufenen Kilometer pro Spiel. Sofascore

Ausgenommen im Ranking sind jene Spieler mit nur wenig Einsatzzeit. Patrick Pentz (Rating 7,7) und Nikolas Veratschnig (7,6) übertreffen beispielsweise Sabitzer, haben aber jeweils nur ein Spiel absolviert. Junior Adamu (7,1) schoss gegen den Kosovo (3:1) im zweiten Gruppenspiel sein erstes Länderspieltor. Gegen Israel (1:1) folgte im zweiten Länderspiel des Jahres eine durchwachsene Leistung.

Die ÖFB-Länderspiele 2026 Test, 27. März: Österreich – Ghana 5:1 (1:0)

Test, 31. März: Österreich – Südkorea 1:0 (0:0)

Test, 1. Juni: Österreich – Tunesien 1:0 (0:0) WM, 1. Juni: Österreich – Jordanien 3:1 (1:0)

WM, 22. Juni: Argentinien – Österreich 2:0 (1:0)

WM, 28. Juni: Algerien – Österreich 3:3 (1:1)

WM, 2. Juli: Spanien – Österreich 3:0 (1:0) NL, 24. September: Österreich – Israel 3:1 (1:0)

NL, 27. September: Österreich – Kosovo 3:1 (2:0)

NL, 1. Oktober: Irland – Österreich 2:2 (2:0)

NL, 4. Oktober: Kosovo – Österreich 1:1 (0:0)

NL, 14. November: Österreich – Irland 1:0 (0:0)

NL, 17. November: Israel – Österreich 1:1 (1:0)

So geht es weiter

Ehe es in der Nations League 2028 als A-Nation weitergeht, heißt das nächste große Projekt EM-Quali. Der Gruppensieg bringt das ÖFB-Team in eine gute Ausgangsposition für die Qualifikation zur Europameisterschaft 2028 in England, Wales, Schottland und Irland.

Da hat sich das ÖFB-Team nämlich einen Platz in Lostopf zwei gesichert und hat damit gute Chancen, zum dann vierten Mal in Folge bei einer Europameisterschaft dabei zu sein.

Die Auslosung steigt bereits am 6. Dezember in Belfast. Mit dem Ende der Nations League stehen nun auch sämtliche Lostöpfe fest. Damit ist auch klar, auf welche Gegner Rot-Weiß-Rot treffen kann – und auf welche nicht. Klar ist: Es wird jedenfalls ein Großer, aber auch zwei bis drei machbare Aufgaben. Und auch aus Lostopf eins ist die eine oder andere durchaus lösbare Aufgabe dabei.

Die möglichen Österreich-Gegner Topf 1: England, Portugal, Frankreich, Deutschland, Spanien, Belgien, Niederlande, Norwegen, Griechenland, Italien, Dänemark, Kroatien Topf 2: Wales, Serbien, Türkei, Tschechien, Schweiz, Schweden, Österreich, Nordirland, Slowenien, Bosnien, Ungarn, Irland Topf 3: Ukraine, Schottland, Kosovo, Polen, Israel, Rumänien, Georgien, Nordmazedonien, Montenegro, Albanien, Island, Slowakei Topf 4: Estland, Belarus, Färöer, Zypern, Finnland, Moldawien, Armenien, Bulgarien, Kasachstan, Luxemburg, Lettland, San Marino Topf 5: Malta, Aserbaidschan, Litauen, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein

Alle Teams werden in zwölf Gruppen aufgeteilt – sechs davon mit fünf Teams und sechs mit vier Teams. Klar ist: Pro Topf bekommt Österreich einen Gegner zugelost. Alle Halbfinalisten der Nations League sind jeweils fix in einer Fünfergruppe. Alle Gruppensieger schaffen jedenfalls fix den Sprung zur EM 2028. Dazu auch die acht besten Gruppen-Zweiten.

Danach wird es kompliziert. Denn die weiteren Gruppen-Zweiten müssen ins Play-off. Wie dieses aussieht, hängt auch von den Ergebnissen der vier EM-Ausrichter England, Schottland, Wales und Irland ab, die allesamt auch die Qualifikationsphase bestreiten. Für Ausrichter der Turniere sind nämlich nur zwei Plätze vorgesehen. Davon ist dann abhängig, wie viele Plätze über das Play-off noch ausgespielt werden.