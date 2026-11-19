i Bayern-Trainer Vincent Kompany. Reuters "War ein Schock" Nach Zusammenbruch! Kompany gesteht schweren Fehler Nach seinem dramatischen Zusammenbruch meldet sich Bayern-Trainer Vincent Kompany zurück, gesteht aber dabei einen Fehler. Von Sport Heute 19.11.2026, 10:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bayern-Trainer Vincent Kompany ist zurück! Nach seinem dramatischen Zusammenbruch und einer mehrwöchigen Zwangspause steht der 40-Jährige am Freitag gegen den 1. FC Köln wieder an der Seitenlinie. Vor seinem Comeback spricht der Belgier offen über die schweren Wochen und gibt zu, einen entscheidenden Fehler gemacht zu haben.

Am 23. Oktober war Kompany während einer Trainingseinheit der Bayern-Amateure an der Säbener Straße plötzlich zusammengebrochen. Der Coach musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Dort stellten die Ärzte eine Hirnhautreizung fest. Bei dem Sturz verletzte sich der Belgier zudem an der Schulter, die mittlerweile operiert werden musste.

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Auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Duell gegen Köln blickte Kompany nun auf die dramatischen Ereignisse zurück. Dabei gestand er, die Warnsignale seines Körpers ignoriert zu haben.

"Gegen Arsenal habe ich offen gesagt, was war: Ich war ganz einfach krank und habe dann vielleicht nicht genügend auf meinen Körper gehört", erklärte der Bayern-Trainer.

Rückblickend bereut der 40-Jährige, trotz seiner gesundheitlichen Probleme weitergearbeitet zu haben. "Alles danach war eine Konsequenz daraus. Ich möchte es nicht kleinreden, es war schon ein Schock. Aber es war eine Folge davon, dass ich weitergemacht habe und eigentlich eine Pause gebraucht hätte."

Mittlerweile gibt es für den Belgier aber Entwarnung. Nach zahlreichen medizinischen Untersuchungen fühlt sich Kompany wieder fit. "Ich muss sagen, ich bin sehr gesund. Wir haben viele Tests gemacht, die alle gut ausgefallen sind", versicherte er.

Besonders dankbar zeigte sich der Bayern-Coach für die Unterstützung während seiner Zwangspause. "Ich bin sehr dankbar für die Reaktion des Vereins und die der ganzen medizinischen Abteilung, die Tag und Nacht da war", betonte Kompany. Auch seinem Trainerteam rund um Aaron Danks sprach er seinen Dank aus.

Während seiner Abwesenheit setzten die Münchner ihre Erfolgsserie fort. Besonders der Champions-League-Sieg gegen Atlético Madrid sorgte beim Belgier für große Emotionen.

"Das Atlético-Spiel habe ich sehr genossen. Es war einer der schönsten Momente in meiner Trainerkarriere, obwohl ich nicht dabei war", schwärmte Kompany. Die Leistung seiner Mannschaft beeindruckte ihn: "Wir sind ohne Angst dahin gefahren und es war immer noch Bayern, was zu sehen war."

Jetzt möchte der 40-Jährige möglichst schnell wieder zur Normalität zurückkehren. "Ich würde mir wünschen, dass es so schnell wie möglich wieder normal ist", erklärte der Bayern-Trainer.