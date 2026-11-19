i ÖFB-Star Konrad Laimer GEPA pictures Wo Österreich top und flop ist ÖFB-Analyse! Keiner läuft weniger und ist aggressiver Das ÖFB-Team stieg ungeschlagen in die A-Liga der Nations League auf. So schnitt die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick statistisch ab. Von Sport Heute 19.11.2026, 05:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf den 1:0-Sieg über Irland folgte am Dienstag gegen Israel zum Abschluss des Länderspieljahres ein 1:1. Vor einer Geisterkulisse bot eine stark veränderte Nationalelf in Debrecen eine durchwachsene Leistung, beendete die Nations League aber ungeschlagen. Österreich steigt als Gruppensieger in die A-Liga auf, wo 2028 bei der nächsten Auflage die absoluten Top-Gegner warten.

Drei Heimsiege, drei Remis auswärts – doch wie hat sich das Team von Ralf Rangnick spielerisch geschlagen? "Heute" macht den Statistik-Check.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die besten ÖFB-Spieler im Länderspieljahr 2026. Ganz rechts: Die Sofascore-Note, die sich aus einem Schlüssel aus statistischen Werten zusammensetzt. Dazu werden von links nach rechts angeführt: Der Anteil der möglichen Spielminuten, Tore, Assists, die abgegebenen Schüsse pro Spiel und die gelaufenen Kilometer pro Spiel. Sofascore

Gute Offensiv-Werte

Der Vergleich mit allen anderen A- und B-Nationen offenbart teils überraschende Einblicke. Der offensive Aufwand und Ertrag haben in den sechs Herbstspielen gepasst. Tore (10. von 32 Teams), Schüsse (6.), Ballbesitz (7.), Flanken (6.), kreierte Chancen (9.) – überall liegt Österreich im oberen Mittelfeld.

Legt man die Lupe an, werden die Zahlen noch erfreulicher: Niemand dringt öfter in den gegnerischen Strafraum vor als das ÖFB-Team. Der Rangnick-Truppe gelingt das 38,7 Mal pro Spiel. Der Schnitt in den beiden Top-Ligen liegt bei 26,1.

Israel gegen Österreich – die Noten für die ÖFB-Kicker i ?

ÖFB top im Pressing

Besonders ins Auge sticht die 180-Grad-Wende bei den Pressing-Werten. Nach der WM bemängelte auch der Teamchef selbst, dass Österreich seine Tugenden im Spiel gegen den Ball nicht wie gewohnt zur Geltung bringen konnte. Ganz anders in der Nations League: Österreich ist die aggressivste Nation.

Das ÖFB-Team ist die Nummer 1 bei Balleroberungen (53,7 pro Spiel), die Nummer 2 bei Ballgewinnen im letzten Drittel (6,83). Ebenfalls top: Österreich zwang seine Gegner jeweils zu den meisten Ballverlusten (136,2), weiten Bällen (55,7) und den zweitmeisten Klärungen (31,5) pro Spiel.

Stichwort aggressiv: Konrad Laimer und Co. foulen auch am häufigsten.

Erstaunlich dabei ist, dass das ÖFB-Team diese Top-Werte erreicht und zeitgleich bei Laufstatistiken am untersten Ende zu finden ist. Während die Nations-League-Teilnehmer im Schnitt 101,2 Kilometer pro Spiel zurücklegen, sind es bei Österreich nur 93,1 Kilometer – Letzter aller 32 Teams!

Keiner läuft weniger

Die hohe Anzahl an Ballgewinnen und Fouls in Kombination mit durchschnittlich 57 Prozent Ballbesitz liefern einen Erklärungsansatz. Österreich läuft schnell und aggressiv an, verbringt dementsprechend wenig Zeit im Spiel gegen den Ball und spart sich damit den einen oder anderen Meter.

Aber: Auch in Sachen Sprints (28.) rangiert Rot-Weiß-Rot weit unten.