i Silvia Tuya ist die erste Frau bei Manchester United. This asset - including all text, audio and imagery - is provided by Imagn Images. Reuters Connect has not verified or endorsed t Das gab es noch nie Sie ist die erste Frau bei Manchester United Unglaublich, aber wahr. Manchester Uniteds neuer Trainer Mauricio Pochettino holt eine Konditionstrainerin in seinen Betreuerstab: die erste Frau. Von Sport Heute 18.11.2026, 19:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das gab es in 148 Jahren Vereinsgeschichte noch nie! Manchester United schreibt Geschichte und holt erstmals eine Frau in den Trainerstab seiner Männer-Profimannschaft. Die Spanierin Sílvia Tuya (46) wird künftig bei den "Red Devils" für das Kraft- und Konditionstraining verantwortlich sein.

Möglich macht das der neue Cheftrainer Mauricio Pochettino. Der Argentinier übernimmt den englischen Traditionsklub und bringt sein eigenes Betreuerteam mit nach Old Trafford. Mit dabei ist Tuya, die bereits während seiner Zeit als US-Nationaltrainer eng mit ihm zusammengearbeitet hat.

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Doktortitel, ganz viel Erfahrung

Schon beim US-Verband schrieb die Sportwissenschaftlerin Geschichte. Im Oktober 2024 wurde sie als erste Frau offiziell in den Trainerstab der US-Männer-Nationalmannschaft aufgenommen. Auch bei der WM 2026 gehörte sie zum Betreuerteam. Die USA scheiterten im Achtelfinale mit 1:4 an Belgien.

Tuya bringt reichlich Erfahrung mit. Die 46-Jährige besitzt einen Doktortitel in Sportwissenschaften, unterrichtete an der Universität Barcelona und arbeitete beim spanischen Frauen-Erstligisten Levante Badalona. Zudem sammelte sie Erfahrungen in Sportarten wie Tennis, Rugby, Basketball und Triathlon. Bei United wird sie eng mit Sebastiano Pochettino (31), dem Sohn des neuen Cheftrainers, zusammenarbeiten, so wird als Konditionstrainerin tätig sein.

Sportlich wartet auf das neue Trainerteam eine gewaltige Aufgabe. Manchester United steckt tief in der Krise und liegt in der Premier League nur auf Platz 18 – einem Abstiegsrang. Nach der Entlassung von Michael Carrick soll Pochettino den englischen Rekordmeister wieder auf Kurs bringen. Mit Tuya beginnt dabei zumindest abseits des Rasens bereits eine neue Ära.