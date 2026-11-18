i Juan Mata vor zehn Jahren beim spanischen Nationalteam. imago/Agencia EFE Neuer Job Welt- und Europameister beendet seine Karriere Juan Mata hört mit 38 Jahren auf. Der Welt- und Europameister bleibt seinem letzten Klub Melbourne City in neuer Funktion verbunden. Von Sport Heute 18.11.2026, 18:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Juan Mata sagt dem Profifußball Lebewohl. Der spanische Offensivspieler verkündet mit 38 Jahren sein Karriereende. "Manchmal bedeutet Liebe … loszulassen. Danke, Fußball", meinte er auf Social Media.

Mit Spaniens Nationalteam wurde Mata 2010 Weltmeister und 2012 Europameister. Ebenfalls 2012 gewann er mit dem FC Chelsea die Champions League. Für die "Blues" und Manchester United bestritt der 41-fache Nationalspieler insgesamt 278 Premier-League-Partien und kam dabei auf 108 Torbeteiligungen.

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Sein letzter Klub Melbourne City würdigt Mata zum Abschied: "Der Spanier hat seine zwei Jahrzehnte als Profispieler beendet, in denen er sowohl auf internationaler als auch auf nationaler Ebene bedeutende Erfolge feierte und die starke Schnittstelle zwischen dem Geschehen auf und neben dem Platz nutzte, um den Weltfußball als Triebkraft für tiefgreifende Veränderungen im Leben der Menschen einzusetzen."

Mata bleibt Melbourne City verbunden. Laut Klub wird er sich am Verein beteiligen und den Vorsitz im Fußballkomitee übernehmen.