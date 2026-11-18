i Austria-Kapitänin Wenninger (l.) freut sich auf die Bayern-Österreicherinnen Dunst, Zadrazil und Naschenweng. GEPA 8.500 Tickets weg Austria jagt den Fanrekord: "Bayern ein Highlightspiel" Austria Wien gegen Bayern München – dieser Kracher steigt am Donnerstag in der Frauen-Champions-League. Mehr als 8.500 Fans kommen nach Favoriten. Von Sport Heute 18.11.2026, 18:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fußballfest in Favoriten! Die Austria-Frauen empfangen am Donnerstag (18.45 Uhr) in der Champions League Bayern München. 8.500 (!) Tickets gingen bis zum Abschlusstraining weg – der nationale Rekord auf Klubebene (8.832 Personen sahen vor zwei Jahren St. Pölten gegen Barcelona) wackelt.

"Das ist die bisherige Krönung, hat vor ein paar Jahren noch ganz anders ausgesehen", jubelt Coach Stefan Kenesei. Auch Kapitänin Carina Wenninger, die selbst lange bei den Bayern kickte, staunt: "Ein ganz besonderes Highlightspiel. Wahnsinn, was da gerade passiert."

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Sportlich ist die Ausgangslage klar: Die "Veilchen" halten nach vier Runden bei einem Punkt, sind in der "Königsklasse" aktuell 18. und damit Tabellen-Letzter.

Die Münchnerinnen mit den ÖFB-Stars Katharina Naschenweng, Barbara Dunst und Sarah Zadrazil sind ungeschlagen Dritter. "Wir müssen einen Sahnetag erwischen", weiß Wenninger. Kampflos geben die "Veilchen" freilich nicht auf.

Kenesei sagt: "Die Bayern gehören zu den europäischen Spitzenklubs. Aber jede Mannschaft hat Schwächen, hat Bereiche, wo sie verwundbar ist. Wir glauben, wir können sie zu Fehlern zwingen. Das müssen wir aber proaktiv angehen. Und wenn wir Chancen bekommen, müssen wir sie auch nutzen."

Wenninger, die 303 Mal für die Bayern auflief, ist jedenfalls voller Vorfreude: "Ich glaube, die Fans können sich einfach auf ein richtig cooles Fußballspiel freuen."