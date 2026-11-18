i Brasilien-Teamchef Ancelotti mit Vinicius jr. APA-Images / AFP / PEDRO UGARTE Streit in Brasilien "Verschwinde!" Ancelotti kontert Superstar-Attacke Dicke Luft in Brasilien! Nach der 2:3-Pleite gegen Japan forderte Ex-Weltmeister Romario Coach Ancelotti scharf zum Rücktritt auf. Der reagiert jetzt. Von Sport Heute 18.11.2026, 20:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Brasiliens Nationalmannschaft steckt in der Krise. Auch mit Italien-Startrainer Carlo Ancelotti kam noch nicht die erhoffte Wende. Nach der 2:3-Testspielniederlage gegen Japan platzte Selecao-Legende Romario der Kragen.

"Ancelotti, es reicht! Pack deine Sachen und verschwinde!", schrieb der Weltmeister von 1994 in den sozialen Medien.

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Und: "Du hast unserem Fußball nichts Neues hinzugefügt. Ich wiederhole: Ich fordere dich auf zu gehen! Wir werden einen anderen Trainer finden, der seine Sache besser macht als du."

Ancelotti mit Romario (l.) während der WM 2026 IMAGO/NurPhoto

Kritik an Verbandsboss

Neben Ancelotti bekam auch Brasilien-Verbandsboss Samir Xaud die Wut des Altstars zu spüren. "Er hätte schon längst den Mut haben müssen, um Ancelotti zu feuern."

"Die Nationalmannschaft bedeutet mir sehr viel! Ich habe dieses Trikot viele Jahre lang getragen, und ich bin mir sicher, dass ich zu denjenigen gehörte, die dazu beigetragen haben, dass sich unser Team weltweit Respekt verschafft hat.", ergänzt Ronaldo.

Ancelotti: "Romario redet viel"

Vor dem Testspiel gegen Singapur reagierte Ancelotti auf die scharfe Attacke des Ex-Weltmeisters.

"Romario äußert seine Meinung – genau wie jeder andere auch", sagt der Teamchef. "Es ist ein Recht, seine Meinung zu äußern – und ich wiederum darf der Ansicht sein, dass dabei Lügen, Wahrheiten oder auch Unsinn geäußert werden können. Tatsache ist: Romario redet viel, er redet wirklich viel. Mehr steckt nicht dahinter – es ist einfach sein gutes Recht.“

Österreichs Tore bei der WM 2026 i ?

Teamchef mit Selbstkritik

Ancelotti konterte aber nicht nur die Kritik des Spaniers, der Italiener nahm sich auch selbst in die Pflicht.

"Ich muss mehr leisten und das werde ich auch. Ich bin gerne hier, trainiere die Nationalmannschaft gerne und muss mich verbessern", sagt er. "Die Mannschaft muss wieder konkurrenzfähiger werden."