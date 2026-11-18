i ÖFB-Star Nicolas Seiwald darf vorerst nicht wechseln. GEPA pictures Kein Stammspieler, aber... Klub erteilt ÖFB-Star ein Wechsel-Verbot Im ÖFB-Team ist Nicolas Seiwald unumstrittener Stammspieler, bei seinem Verein RB Leipzig zuletzt oft nur Reservist. Wechsel darf er trotzdem nicht. Von Sport Heute 18.11.2026, 19:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Knifflige Situation für ÖFB-Teamspieler Nicolas Seiwald (25). Während der Salzburger unter Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick weiterhin gesetzt und beinahe unverzichtbar ist, muss er bei RB Leipzig plötzlich um jede Spielminute kämpfen. Trotz seines Stammplatzverlusts kommt ein Abschied im Winter offenbar nicht infrage. Sein Klub will den Mittelfeldspieler nicht ziehen lassen – selbst wenn ein Angebot auf dem Tisch liegt.

Unter Leipzig-Trainer Martin Demichelis hat sich die Hierarchie im Mittelfeld verändert. Statt auf Seiwald setzt der Argentinier derzeit auf Ezechiel Banzuzi und Neil El Aynaoui. In der vergangenen Bundesliga-Saison stand der Österreicher noch in 31 Spielen in der Startelf. Heuer durfte er dagegen erst zweimal in neun Ligapartien von Beginn an ran.

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Wechsel-Veto

Der Grund liegt vor allem im neuen Spielsystem. "Er will einen anderen, offensiveren Spielertyp mit mehr Drang nach vorne", erklärte Seiwald zuletzt beim ÖFB-Team. Leipzig spielt nicht mehr mit einer klassischen Doppel-Sechs, sondern setzt auf einen defensiven und einen offensiveren Mittelfeldspieler. Für den 25-Jährigen bedeutet das vorerst die ungeliebte Reservistenrolle.

Ein Winterwechsel könnte Abhilfe schaffen, doch daraus wird offenbar nichts. Wie die "Bild" berichtet, gilt Seiwald bei den Leipzig-Verantwortlichen weiterhin als wichtige Stütze. Demnach soll der ÖFB-Legionär auch bei einem konkreten Angebot keine Wechsel-Freigabe erhalten.

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Seiwald will sich durchbeißen

Ganz abgeschrieben ist Seiwald bei Demichelis allerdings nicht. Angesichts des dichten Spielplans mit acht Partien bis Weihnachten rechnet der Klub weiterhin mit Einsatzmöglichkeiten für den Österreicher. Im DFB-Pokal muss er zwar noch eine Gelb-Rot-Sperre absitzen, in der Bundesliga könnte er aber schon bald wieder eine Chance erhalten.

Seiwald selbst will sich zurück in die Startelf kämpfen. "Ich weiß, was ich bieten kann. Wenn ich weiß, was der Trainer von mir will, kann ich das auch umsetzen, daran arbeiten", zeigt er sich zuversichtlich. Dass die Situation an ihm nagt, verschweigt er nicht: "Du musst dich teilweise überwinden, von der Bank weg Verantwortung zu übernehmen." Schon am Samstag bei Union Berlin droht ihm erneut die Reservistenrolle.