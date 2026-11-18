Aufatmen beim FC Bayern! Fünf Wochen nach seinem dramatischen Zusammenbruch kehrt Trainer Vincent Kompany (40) auf die Trainerbank zurück. Der Belgier wird die Münchner am Freitag im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln wieder betreuen. Das bestätigte Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen am Mittwochabend.
"Ja. Vincent ist ziemlich gut gelaunt, kam mir heute entgegen", verriet Dreesen bei einer Veranstaltung der "Abendzeitung". Auch gesundheitlich gibt es erfreuliche Nachrichten: "Die Hirnhautreizung ist ausgeheilt. Er wurde bereits an einer Schulter operiert." Damit steht der Rückkehr des Bayern-Coaches nichts mehr im Weg.
Kompany war am 23. Oktober plötzlich zusammengebrochen. Auslöser war eine Hirnhautreizung. Bei dem Kollaps kugelte sich der ehemalige Manchester-City-Kapitän zudem die Schulter aus. Der 40-Jährige musste sich deshalb nicht nur von seiner Erkrankung erholen, sondern auch eine Schulter-OP überstehen.
In den vergangenen Wochen arbeitete Kompany intensiv an seinem Comeback. Bereits Anfang vergangener Woche kehrte er an die Säbener Straße zurück, um sein Reha-Programm zu absolvieren. Am Montag leitete er erstmals wieder das Mannschaftstraining. Für Donnerstag ist auch seine Rückkehr für die Pressekonferenz vor dem Köln-Spiel geplant.
Während seiner Zwangspause übernahm Co-Trainer Aaron Danks die Verantwortung an der Seitenlinie. Kompany verpasste unter anderem die Bundesliga-Partien gegen Freiburg, Mainz und Borussia Dortmund. Auch beim Pokalerfolg gegen Magdeburg und beim Champions-League-Sieg gegen Atletico Madrid musste der Belgier zuschauen.
Dass Kompany nach der Länderspielpause zurückkehren würde, hatte Bayern-Patron Uli Hoeneß bereits Anfang November angekündigt. Jetzt ist es offiziell. Am Freitag um 20.30 Uhr gegen Köln sitzt der 40-Jährige erstmals seit seinem Zusammenbruch wieder auf der Trainerbank. Für den deutschen Rekordmeister endet damit eine ungewöhnliche fünfwöchige Zeit ohne seinen Chefcoach.