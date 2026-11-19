i Bruno Jerabek (l.) wird hochgezogen. GEPA pictures "Gutes Momentum" Nach Tor-Gala – Austria befördert Shootingstar (17) Nach seinen starken Auftritten im ÖFB-Nachwuchs wird Austria-Talent Bruno Jerabek jetzt belohnt! Er darf ab sofort bei den Profis mitmischen. Von Sport Heute 19.11.2026, 08:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bruno Jerabek ist derzeit kaum zu stoppen! Das 17-jährige Offensivtalent der Wiener Austria sorgt sowohl im Nachwuchs-Nationalteam als auch in der 2. Liga für Furore. Jetzt wird der Youngster für seine starken Leistungen belohnt und darf bei den Profis mitmischen.

Zuletzt stellte Jerabek sein Können im österreichischen U19-Nationalteam eindrucksvoll unter Beweis. Beim 6:0-Kantersieg gegen Slowenien glänzte der Offensivspieler mit einem Dreierpack. Auch beim 4:1-Erfolg gegen England war er mit einem Treffer und einer Vorlage maßgeblich am Sieg beteiligt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Doch nicht nur im ÖFB-Dress läuft es für den Youngster nach Wunsch. Bei den Young Violets hat sich Jerabek längst einen Stammplatz erkämpft und zählt zu den Leistungsträgern. In der laufenden Saison der 2. Liga stehen bereits vier Tore und ein Assist auf seinem Konto.

Seine starken Auftritte bleiben auch bei den Verantwortlichen der Kampfmannschaft nicht unbemerkt. Neo-Cheftrainer Maximilian Uhlig holt den 17-Jährigen nun vorzeitig zu den Profis.

"Er hat einfach ein richtig gutes Momentum und beim Nationalteam im höheren Jahrgang eine super Performance abgeliefert. Darum haben wir uns entschieden, dass wir ihn für die letzten vier Spiele in die Kampfmannschaft dazunehmen wollen", erklärt Uhlig gegenüber "Viola TV".

Damit geht für Jerabek alles schneller als ursprünglich geplant. Eigentlich sollte das Talent erst im Winter mit den Profis ins Trainingslager reisen. Nun darf er bereits ab sofort mit der ersten Mannschaft trainieren.

Schon beim kommenden Heimspiel gegen Red Bull Salzburg könnte der 17-Jährige erstmals im Spieltagskader der Veilchen stehen.

Für Uhlig ist die vorzeitige Beförderung die logische Konsequenz aus den starken Leistungen des Nachwuchsspielers. "Wir wollen keinen Spieler bremsen, der sich schon extrem aufdrängt. Wir sind fest davon überzeugt, dass das ein guter, logischer, nächster Schritt ist", betont der Austria-Coach.