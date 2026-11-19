i Jamal Musiala brach am Platz zusammen. IMAGO/Ulmer/Teamfoto Sorge um Vertrag Brisante Aussagen von Bayern-Boss um kranken Musiala Wirbel um Jamal Musiala beim FC Bayern. Nach den brisanten Aussagen von Uli Hoeneß legt nun auch Vorstandschef Jan-Christian Dreesen nach. Von Sport Heute 19.11.2026, 07:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Diskussionen um Jamal Musiala beim FC Bayern reißen nicht ab! Nachdem Ehrenpräsident Uli Hoeneß öffentlich Zweifel an einer Rückkehr des Offensivstars zu alter Stärke geäußert hatte, sorgt nun auch Vorstandschef Jan-Christian Dreesen mit brisanten Aussagen für Aufsehen. Dabei steht sogar der Millionenvertrag des 23-Jährigen im Raum.

Vor rund eineinhalb Wochen hatte Hoeneß mit seinen Aussagen über Musialas gesundheitliche Probleme für Wirbel gesorgt. Der Bayern-Patron bezweifelte, dass der deutsche Nationalspieler jemals wieder sein früheres Leistungsniveau erreichen könne. Hintergrund sind neurologische Probleme, die im Sommer nach zwei Zusammenbrüchen während Testspielen öffentlich geworden waren.

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Laut "Sport Bild" leidet Musiala unter sogenannten Absencen, also kurzen Bewusstseinsaussetzern, die zuletzt medikamentös behandelt wurden. Hoeneß hatte zudem die Frage aufgeworfen, ob die sportlichen Leistungen des Offensivspielers noch zu seinem hoch dotierten Vertrag passen. Musiala soll bei den Münchnern mehr als 25 Millionen Euro jährlich verdienen und steht noch bis 2030 unter Vertrag.

Nun meldete sich auch Bayern-Boss Dreesen zu Wort. Bei einer Veranstaltung der Münchner "Abendzeitung" stellte der 59-Jährige zunächst ein baldiges Comeback in Aussicht. "Soweit ich weiß, wird Jamal am Freitag spielen", erklärte er mit Blick auf das Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln.

Musiala hatte zuletzt wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel pausieren müssen, den er sich vor rund acht Wochen bei der deutschen Nationalmannschaft zugezogen hatte.

Deutlich brisanter waren allerdings Dreesens Aussagen über die langfristige Zukunft des Offensivstars. "Uli ist mit dem Thema sensibel umgegangen, gleichzeitig haben wir alle auch eine Verantwortung für den Klub. Wir hoffen, dass Jamal zurückkommt. Der wird sicherlich seine Zeit brauchen", erklärte der Vorstandschef.

Anschließend ließ Dreesen mit einer weiteren Aussage aufhorchen: "Wir werden es bewerten und uns mit der Familie und dem Management zusammensetzen. Entweder freuen wir uns und er ist der alte Jamal – oder, wenn er auf dem Weg dahin ein anderer wird, muss man miteinander sprechen."

Damit lässt auch der Bayern-Boss offen, ob Musiala wieder an seine früheren Leistungen anknüpfen kann. Gleichzeitig deutet er an, dass es andernfalls zu Gesprächen zwischen dem Verein und dem Umfeld des Spielers kommen könnte.

Welche Konsequenzen solche Gespräche hätten, ließ Dreesen allerdings unbeantwortet. Besonders brisant ist dabei Musialas langfristiger Millionenvertrag. Eine Änderung der vereinbarten Konditionen wäre grundsätzlich nur mit Zustimmung beider Seiten möglich.

Vorerst hoffen die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters allerdings, dass Musiala nach seinen gesundheitlichen Rückschlägen wieder zu seiner Bestform findet. Ob der 23-Jährige die Zweifel von Hoeneß und Dreesen ausräumen kann, werden die kommenden Monate zeigen.