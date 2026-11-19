i David Alaba GEPA pictures "Vorbild, Inspiration" Emotionale Worte! Alaba rührt mit besonderer Botschaft Emotionale Worte von David Alaba! Der ÖFB-Kapitän gratuliert seinem Vater George mit einer rührenden Botschaft zum 66. Geburtstag. Von Sport Heute 19.11.2026, 07:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

ÖFB-Star David Alaba zeigt sich von seiner emotionalen Seite! Zum 66. Geburtstag seines Vaters George richtet der 34-Jährige rührende Worte an seinen Papa. Gleichzeitig gibt es für den Verteidiger auch sportlich wieder Grund zur Hoffnung.

"Alles Gute zum Geburtstag, Papa! Danke für alles – und dafür, dass du immer jemand warst, zu dem ich aufschauen konnte", schreibt Alaba in seiner Instagram-Story. Dazu veröffentlicht der Udinese-Legionär ein gemeinsames Foto mit seinem Vater.

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Für den österreichischen Fußballstar ist George Alaba weit mehr als nur sein Papa. Er bezeichnet ihn als großes "Vorbild" und als "Inspiration". Schon seit den Anfängen seiner Karriere begleitet George seinen Sohn und steht ihm bis heute als enger Vertrauter und Berater zur Seite.

Auch sportlich könnte es für den ÖFB-Kapitän bald wieder aufwärtsgehen. Zuletzt musste Alaba wegen einer Wadenverletzung pausieren und fehlte seinem italienischen Klub Udinese Calcio.

Die Mannschaft steckt derzeit tief in der Krise. Seit neun Spielen wartet Udinese bereits auf einen Sieg. Am kommenden Sonntag soll gegen Bologna endlich die Trendwende gelingen.

Dabei könnte auch Alaba wieder mithelfen. Italienische Medien rechnen damit, dass der 34-Jährige rechtzeitig für das Duell fit wird und in den Kader zurückkehrt.