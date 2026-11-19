i Bayern-Trainer Vincent Kompany. Imago Images "Kann man sich..." Bayern-Chef nennt Details zum Kompany-Kollaps Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen schildert nun die dramatischen Szenen rund um den Krampfanfall von Vincent Kompany. Von Sport Heute 19.11.2026, 14:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schock beim FC Bayern! Mehr als drei Wochen nach dem Zusammenbruch von Trainer Vincent Kompany kommen neue Details zu dem dramatischen Vorfall ans Licht. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen schildert nun, wie heftig der Anfall des 40-Jährigen tatsächlich war.

Bei einer Veranstaltung der Münchner "Abendzeitung" sprach Dreesen über die dramatischen Szenen, die sich während einer Trainingseinheit der zweiten Mannschaft des deutschen Rekordmeisters abgespielt hatten. Kompany war damals als Zuschauer vor Ort, als er plötzlich einen schweren Krampfanfall erlitt.

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Der Anfall war laut Dreesen so heftig, dass sich der Belgier dabei beide Schultern verletzte. "Das kann man sich kaum vorstellen", erklärte der Bayern-Boss. Auch die anwesenden Nachwuchsspieler seien von den Szenen völlig "schockiert" gewesen.

Die Folgen waren gravierend. Die Partie der zweiten Mannschaft musste verschoben werden. Kompany musste sich aufgrund seiner Verletzungen bereits einer Operation an einer Schulter unterziehen. Ein weiterer Eingriff an der anderen Schulter steht dem Trainer laut Dreesen noch bevor.

Mittlerweile gibt es allerdings auch positive Nachrichten aus München. Nachdem Kompany eine Hirnhautreizung überstanden hat, kehrte er in dieser Woche erstmals wieder auf den Trainingsplatz zurück und leitete eine Einheit der Bayern-Profis.

Dabei war der Belgier allerdings noch deutlich von den Folgen seines Zusammenbruchs gezeichnet. Sein linker Arm musste aufgrund der Schulterverletzung mit einer Schlinge gestützt werden.

Am Freitag soll Kompany beim Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln erstmals seit seinem Kollaps wieder an der Seitenlinie stehen und seine Mannschaft betreuen. Für den 40-Jährigen ist es der nächste wichtige Schritt auf dem Weg zurück in den Traineralltag.