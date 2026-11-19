i Ralf Rangnick und Peter Hacker (l.) GEPA pictures Neues Nationalstadion? "Konstruktiv" – Stadiongipfel mit Rangnick und Hacker Am Donnerstag haben sich ÖFB-Boss Josef Pröll und Teamchef Ralf Rangnick zu einem Stadion-Gipfel mit Stadtrat Peter Hacker (SPÖ) getroffen. Von Sport Heute 19.11.2026, 13:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wie geht es mit den Stadionplänen des ÖFB weiter? Am Donnerstag traf Wiens Sportstadtrat Peter Hacker auf ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzenden Josef Pröll und Teamchef Ralf Rangnick. Bei einem Arbeitsgespräch wurde über eine mögliche Stadionlösung für Österreichs Nationalteam diskutiert.

Im Mittelpunkt des Treffens stand die Frage, wie es mit den Überlegungen rund um ein neues Stadion weitergehen könnte. Der ÖFB legte dabei Unterlagen vor, die das grundsätzliche Interesse möglicher Investoren an einer Beteiligung an einem entsprechenden Projekt dokumentieren.

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Konkrete Stadionprojekte wurden bei dem Treffen allerdings noch nicht besprochen. Das stellte Hacker im Anschluss ausdrücklich klar.

"Es war ein ausführliches freundschaftlich-konstruktives Gespräch. Der ÖFB hat im Rahmen dieses Gesprächs Unterlagen vorgelegt, die eine unverbindliche Interessensbekundung von Investoren, an einem Projekt mitzuwirken, abbilden", erklärte der Wiener Stadtrat.

Von einer konkreten Einigung kann damit noch keine Rede sein. "Konkrete Projekte, wie medial kolportiert, waren aber nicht Gegenstand der Diskussion. Ich werde daher die potenziellen Investoren einladen, ihr Interesse zu konkretisieren und lade zu weiteren Gesprächen nächstes Jahr", kündigte Hacker an.

Auch aufseiten des ÖFB zeigte man sich nach dem Austausch zufrieden. Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll begrüßte die weitere Vorgehensweise.

"Ich bedanke mich für die Möglichkeit des Austausches und begrüße die besprochene Vorgehensweise. Die Gespräche haben in einem sehr konstruktiven Rahmen stattgefunden und dazu geführt, dass nunmehr seitens der Investoren auf Basis ihrer Interessensbekundung konkrete Gespräche mit der Stadt gestartet werden können", erklärte Pröll.

Damit ist in der Stadionfrage zumindest ein weiterer Schritt gemacht. Als Nächstes sollen die potenziellen Geldgeber ihre Vorstellungen konkretisieren und Gespräche mit der Stadt Wien aufnehmen. Ob und wann daraus tatsächlich ein Stadionprojekt entsteht, bleibt vorerst offen.