i Fußballer Jhon Perlaza muss jetzt jahrelang pausieren. Reuters Auf Schiri-Assistent Fußballer nach Steinwurf jahrelang gesperrt Ganz große Aufregung in Ecuador. Nach einem Steinwurf auf einen Schiedsrichter-Assistenten wurde ein Fußballer nun jahrelang gesperrt. Von Sport Heute 19.11.2026, 13:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Unglaublicher Skandal im Fußball! Ein Spieler aus Ecuador ist nach einer brutalen Attacke auf einen Schiedsrichter-Assistenten für acht Jahre gesperrt worden. Jhon Perlaza (30) hatte bei einem Drittligaspiel im Oktober einen Stein auf den Linienrichter geworfen und ihn im Gesicht getroffen. Das Opfer wurde schwer verletzt und musste sogar operiert werden.

Die erschreckenden Szenen ereigneten sich in der Nachspielzeit einer Partie des ecuadorianischen Drittligisten Ciudad de Yantzaza. Amateuraufnahmen zeigen, wie Perlaza zunächst hinter einer Tonne steht und einen Gegenstand auf das Spielfeld wirft. Kurz darauf hebt er einen Stein vom Boden auf, geht zur Ersatzbank und schleudert ihn in Richtung des Unparteiischen.

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Der Stein trifft den nur wenige Meter entfernten Schiedsrichter-Assistenten mitten im Gesicht. Dieser geht sofort zu Boden. Die Verletzungen sind so schwer, dass eine Operation notwendig wird. Das Spiel wird nach der Attacke abgebrochen. Die Bilder des Vorfalls sorgen für Entsetzen.

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Jahrelange Sperre

Jetzt hat der ecuadorianische Fußballverband FEF drastische Konsequenzen gezogen. Die Disziplinarkommission verhängte gegen Perlaza eine Sperre von acht Jahren für sämtliche Fußball-Aktivitäten. Damit darf der 30-Jährige über einen außergewöhnlich langen Zeitraum nicht mehr am organisierten Fußball teilnehmen.

Doch damit nicht genug: Der Verband will auch die FIFA einschalten, damit die Sperre weltweit gilt. Sollte der Weltverband dem Antrag entsprechen, könnte Perlaza auch im Ausland nicht mehr im Fußball aktiv werden. Sein Verein hatte bereits kurz nach dem Vorfall angekündigt, den Spieler aus dem Klub zu werfen.

Auch Ciudad de Yantzaza kommt die Attacke teuer zu stehen. Der Drittligist muss eine Geldstrafe von 2.000 US-Dollar (rund 1.800 Euro) bezahlen und zusätzlich die Behandlungskosten des verletzten Linienrichters in Höhe von knapp 4.400 Dollar übernehmen. Außerdem wurde gegen den Verein eine Platzsperre für drei Partien verhängt. Für Perlaza hat der Steinwurf damit möglicherweise das Ende seiner Fußballkarriere zur Folge.