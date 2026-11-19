i Rapid-Star Yusuf Demir. GEPA pictures Abreise von ÖFB-Team Rapid-Coach gibt Verletzungs-Update bei Demir Yusuf Demir musste angeschlagen aus dem ÖFB-Teamcamp abreisen, nun gab Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup ein Verletzungs-Update zum 23-Jährigen. Von Sport Heute 19.11.2026, 17:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zittern bei Rapid! Vor dem Auswärtsspiel gegen den GAK am Samstag (19.30 Uhr) ist der Einsatz von Demir weiterhin fraglich. Der Offensivspieler musste zuletzt das ÖFB-Nationalteam wegen Knieproblemen vorzeitig verlassen und verpasste deshalb auch das Nations-League-Duell mit Israel. Jetzt gibt Rapid-Trainer Hoff Thorup ein erstes Update zum Gesundheitszustand des 23-Jährigen.

Demir hatte einen Schlag auf das Knie abbekommen und konnte deshalb nicht wie geplant für Österreich auflaufen. Am Donnerstag stand der Rapid-Star erstmals wieder auf dem Trainingsplatz, wo er einen vorsichtigen Belastungstest absolvierte. Ob das Knie bereits wieder voll belastbar ist, bleibt allerdings offen.

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Demir trainiert, aber Coach wartet ab

"Wir versuchen, dass er fit wird. Heute war der erste Tag, an dem wir schauen konnten, ob er fit ist und ob er sich gut fühlt", erklärte der dänische Rapid-Trainer mit Blick auf den zuletzt so formstarken Offensivspieler. "Wir müssen schauen, wie das Knie auf das heutige Training reagiert. Und wir werden morgen dasselbe machen", erklärte Hoff Thorup dann mit Blick auf die Freitags-Einheit.

"Es kommt darauf an, wie er mit den Schmerzen umgehen kann. Wir müssen sicherstellen, dass da keine ernsthafte Verletzung ist, deshalb können wir kein allzu großes Risiko eingehen", so der Trainer des Tabellenführers weiter.

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Entscheidung bleibt offen

Eine endgültige Entscheidung über einen Demir-Einsatz beim Auswärtsspiel in Graz wird deshalb wohl erst kurzfristig fallen. Womöglich gar erst wenige Stunden vor dem Anstoß. Ein Platz in der grün-weißen Startelf scheint da eher unwahrscheinlich, da der Bundesliga-Tabellenführer eben kein Risiko eingehen möchte.

Gleichzeitig betonte der Däne: "Es sieht so aus, als wäre er in einer guten Verfassung." Ob Demir am Samstag tatsächlich auf dem Platz stehen kann, werden die kommenden Trainingseinheiten zeigen.