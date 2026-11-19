i Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport, Peter Hacker GEORG HOCHMUTH / APA / picturedesk.com "Nicht in Öffentlichkeit" Acht Investoren: Hacker verrät Details zu ÖFB-Arena Nach dem Gipfel mit Ralf Rangnick nennt Wiens Sportstadtrat Peter Hacker erstmals die Zahl der möglichen Geldgeber und weitere Details. Von Sport Heute 19.11.2026, 18:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Acht Investoren zeigen Interesse an einer neuen Multifunktionsarena in Wien. Doch wie ernst es die möglichen Geldgeber tatsächlich meinen, ist noch völlig offen. Nach dem Stadion-Gipfel mit ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ) im ORF erstmals Details zu den potenziellen Geldgebern verraten – und gleichzeitig die Erwartungen gedämpft.

"Ich habe zumindest einmal eine Unterlage bekommen, in der mehrere Investoren ihr unverbindliches Interesse artikuliert haben. Das sind acht Investoren", erklärt Hacker.

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Einen entscheidenden Haken gibt es allerdings: "Einen konkreten Plan, einen Business-Plan, gibt es offensichtlich nicht. Das wurde mir nicht vorgelegt." Damit fehlt weiterhin ein entscheidender Bestandteil des Projekts.

Gespräche Anfang 2027 geplant

Auch welche finanziellen Vorstellungen die möglichen Geldgeber haben, ist derzeit völlig offen. Der Sportstadtrat will deshalb zunächst herausfinden, wie ernst es den Interessenten tatsächlich ist. "Es ist ein guter Schritt, aber auch nicht mehr", bremst Hacker allzu große Erwartungen.

Der nächste Schritt soll bereits Anfang des kommenden Jahres folgen. Dann will Hacker alle acht Interessenten zu Gesprächen einladen. Ihre Namen bleiben vorerst geheim.

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"Faktum ist, ich habe acht Schriftstücke bekommen. Alle Investoren wollen nicht in der Öffentlichkeit vorkommen. Daher werde ich die Investoren Anfang nächsten Jahres zum Gespräch einladen", kündigt der Wiener Stadtrat an.

Aus Stadion-Idee sollen konkrete Pläne werden

Dabei soll geklärt werden, in welcher Form sich die möglichen Geldgeber an dem Projekt beteiligen wollen.

"Dann schauen wir, wie konkret deren Vorstellungen sind, was für Überlegungen sie haben, welche Form von Investments sie sich überhaupt vorstellen können: Ist es eine Investition im Sinne von, wir beteiligen uns an den Baukosten und erwarten uns eine entsprechende Rendite. Sind das Interessen, wir sind auch interessiert am Betriebsführungs-Konzept. Das alles ist offen", schilderte der Stadtrat.

Beim Treffen mit Rangnick, Pröll und weiteren ÖFB-Vertretern herrschte laut Hacker zumindest Einigkeit darüber, dass die Stadiondebatte nun auf eine sachliche Grundlage gestellt werden müsse.

Die bisherigen Überlegungen müssten sich irgendwann in konkreten Plänen niederschlagen, betonte der Stadtrat. Auch eine öffentliche Diskussion, die vor allem von Emotionen geprägt ist, soll vermieden werden.