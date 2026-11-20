i Leicester-City-Hauptsponsor BC.GAME präsentierte eine Pornodarstellerin als neue Werbebotschafterin. Imago Images, APA Images Sofort beendet England-Klub zieht nach Porno-Aufreger die Reißleine Nach dem Porno-Aufreger rund um den Hauptsponsor hat England-Verein Leicester City nun die Reißleine gezogen. Die Partnerschaft wird beendet. Von Sport Heute 20.11.2026, 07:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt zieht Leicester City die Reißleine! Der englische Traditionsklub trennt sich nach heftiger Kritik von seinem Hauptsponsor BC.GAME. Auslöser des Wirbels war eine umstrittene Werbeaktion des Online-Glücksspielunternehmens. Der Sponsor hatte ausgerechnet eine bekannte Pornodarstellerin als neue Markenbotschafterin präsentiert. Bei den Fans des Meisters von 2016 sorgte das für großen Ärger.

Erst vor wenigen Tagen hatte BC.GAME die Zusammenarbeit mit Eva Elfie bekannt gegeben. Die russische Erotikdarstellerin sollte künftig als Werbegesicht des Unternehmens auftreten. Doch die Entscheidung kam bei den Anhängern von Leicester City alles andere als gut an. Der Druck auf den Klub wuchs – jetzt ist die Partnerschaft Geschichte.

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"Leicester City Football Club und BC.GAME haben eine gegenseitige Vereinbarung zur Beendigung ihrer kommerziellen Partnerschaft mit sofortiger Wirkung getroffen", heißt es in einer offiziellen Mitteilung des Vereins. Die Entscheidung sei nach konstruktiven Gesprächen gefallen, bei denen beide Seiten unterschiedliche geschäftliche Prioritäten für die Zukunft festgestellt hätten. Einen direkten Zusammenhang mit der umstrittenen Markenbotschafterin nennt Leicester in der Erklärung nicht.

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Deal hatte Wert von 40 Millionen US-Dollar

Dabei war die Zusammenarbeit für den Klub finanziell durchaus bedeutend. BC.GAME war seit der Saison 2024/25 Hauptsponsor der "Foxes". Bei der Bekanntgabe des Deals im Jahr 2024 hatte das Glücksspielunternehmen den Gesamtwert der Partnerschaft mit 40 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 37 Millionen Euro, beziffert. Wie lange der Vertrag ursprünglich noch gelaufen wäre, ist nicht bekannt.

Für Leicester bedeutet die Trennung auch organisatorischen Aufwand. Der aktuell auf Platz elf der dritten englischen Liga liegende Klub bietet seinen Fans eine besondere Rückgaberegelung an. Wer seit dem 21. Oktober ein Trikot mit dem BC.GAME-Aufdruck über einen offiziellen Verkaufskanal gekauft hat, kann es bis zum 2. Dezember gegen volle Rückerstattung oder Umtausch zurückgeben. Das gilt sogar für bereits getragene oder personalisierte Trikots.

Trotz des abrupten Endes bemüht sich Leicester um einen versöhnlichen Abschied. Der Verein bedankte sich bei BC.GAME für die Unterstützung während der rund zweieinhalbjährigen Zusammenarbeit. Klar ist aber: Nach dem Wirbel um die Pornodarstellerin ist der umstrittene Sponsor beim ehemaligen Premier-League-Meister Geschichte. Wer künftig auf den Trikots der "Foxes" werben wird, ist noch offen.