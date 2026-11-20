i Konsel über Rapid und Trainer Hoff Thorup: "Rückfall ist nicht zu sehen." GEPA "Was zählt, ist der Titel" Konsel: "Höchste Zeit, dass Rapid das durchzieht" Torhüter-Ikone Michael Konsel spricht im "Heute"-Talk über Rapids Meisterchance. Der Ex-Goalie beurteilt Österreichs Torhüter. Von Sport Heute 20.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Torhüter-Ikone Michael Konsel hat doppelt Grund zur Freude. Seine beiden Herzensvereine Rapid und AS Roma mischen im Kampf um den Meistertitel mit. "Beide Vereine spielen auf Top-Niveau. Das habe ich auch schon anders erlebt. Ich freue mich sehr", sagt die Torhüter-Legende zu "Heute".

Vor allem die Entwicklung in Hütteldorf stimmt den Ex-Rapid-Goalie optimistisch. "Es ist höchste Zeit, dass Rapid das durchzieht. Wir sind noch nicht einmal bei der Hälfte. Aber es schaut gut aus."

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"Was zählt, ist der Titel"

Konsel sieht einen entscheidenden Unterschied zu früheren Rapid-Mannschaften. "Es war immer ein Rückfall, der im Moment nicht zu sehen ist. Im Gegenteil. Zusammenhalt und Spielfreude sind enorm."

Ein Sonderlob gibt es für den Trainer Johannes Hoff Thorup. "Er hat es geschafft, dass alle an einem Strang ziehen." Konsel ist überzeugt: "Der Anteil vom Trainer am Erfolg ist groß. Er hat diese spielfreudige Mannschaft geformt."

Auch einzelne Spieler hebt der 64-Jährige hervor. "Demir ist in überragender Form, das hilft natürlich. Seidl hat Qualität, hatte aber nicht die Konstanz." Mittlerweile sieht Konsel in Hütteldorf eine kompakte Einheit, die auf dem Platz harmoniert.

Ein Vorteil im Titelkampf könnte das internationale Fehlen der Hütteldorfer sein. "Sie sind international nicht dabei, das ist ein Plus. Die Regeneration ist eine andere."

Konsel glaubt, dass der Höhenflug anhalten kann. Doch schöne Spiele allein reichen ihm nicht. "Was zählt, ist am Ende der Titel."

In Rom noch immer "Pantera"

Nicht nur Rapid lässt Konsels Fußballherz höherschlagen. Auch bei der AS Roma, wo er nach seiner Zeit in Hütteldorf zum Publikumsliebling wurde, lebt die Hoffnung auf den Meistertitel in der Serie A.

Vier- bis fünfmal pro Jahr reist Konsel nach Rom. "Die Fans dort haben mich nie vergessen, die Wertschätzung ist spürbar." Noch immer rufen sie ihm seinen legendären Spitznamen "Pantera" (Deutsch: Panther, Anm. d. Red.) zu.

"Träumen darf man vom Titel", sagt Konsel. Allerdings sei die Konkurrenz groß, auch Stadtrivale Lazio mische mit.

Besonders reizvoll wäre ein Triumph angesichts des bevorstehenden 100-Jahr-Jubiläums der Roma. Konsel weiß aus eigener Erfahrung, welche Emotionen ein Titel in der italienischen Hauptstadt auslöst: "Beim Meistertitel brennt Rom ein Monat lang."

"Für mich wäre die Nummer 2 nix gewesen"

Als ehemaliger Weltklasse-Torhüter verfolgt Konsel auch die Entwicklung der österreichischen Goalies genau. "Wir haben einige gute Tormänner. Jetzt geht es darum, dass sie sich auf internationaler Ebene kostant beweisen. Nur dann kommst du zu einem Top-Klub. Das muss das Ziel sein."

Interessant findet Konsel die Entscheidung von Alexander Schlager, nach einer starken Fußball-WM als Ersatzgoalie nach Bremen zu wechseln.

"Für mich wäre das nix gewesen. Ich wollte die Nummer eins sein", stellt Konsel klar. "Vielleicht hat er auch an die Nummer eins geglaubt, sonst macht man das nicht. Es ist seine Sache."

Die deutsche Bundesliga sei eine andere Herausforderung. Doch für Konsel zählt vor allem eines: "Du musst am Platz stehen. Da spiele ich lieber bei Salzburg."

"In wichtigen Partien funktionieren"

Auch ÖFB-Talent Zawieschitzky hat Konsel auf dem Radar. Die guten Kritiken seien erfreulich, aber noch kein Beweis für internationale Klasse.

"Er muss sich international beweisen. Zuletzt hat er etwas geschwächelt. Das ist aber ganz normal für einen jungen Keeper", betont er. "Entscheidend ist, in wichtigen Partien zu funktionieren."

Bei der Diskussion um die ideale Körpergröße eines Goalies hat Konsel eine klare Meinung. "Die Größe ist nicht entscheidend." Angesprochen auf den 2,04 Meter großen Wiegele sagt er: "Das hat Vor- und Nachteile. Du musst ja zu den flachen Bällen auch runter. Wenige Große tun das."

Wenig Weltklasse-Goalies

International sieht Konsel immer weniger Top-Torhüter. "Die Besten wie ein Manuel Neuer sind auf der Zielgeraden ihrer Karriere. Thibaut Courtois ist so einer, auch Emiliano Martinez. Diese Torhüter gewinnen Spiele. Darum geht es."