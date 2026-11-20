i Peter Pacult will nicht mehr bei seinem Ex-Verein 1860 München arbeiten. GEPA pictures Deutliche Worte Klare Pacult-Absage an Ex-Klub: "Auf gar keinen Fall" Deutliche Worte von Peter Pacult. Eine Rückkehr zu einem Herzensklub kommt für den letzten Rapid-Meistermacher nicht infrage. Von Sport Heute 20.11.2026, 11:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Klare Worte von Peter Pacult! Der ehemalige Rapid-Meistertrainer schließt eine Rückkehr zu seinem früheren Verein 1860 München kategorisch aus. Der 67-Jährige übt heftige Kritik an der Entwicklung des deutschen Traditionsklubs und lässt im Interview mit "Tribuna.com" keinen Zweifel an seiner Haltung. "Nein, das kommt für mich auf gar keinen Fall infrage", stellt der Wiener unmissverständlich klar.

Besonders die Zustände bei den Münchner "Löwen" bereiten Pacult Sorgen. "Wenn man in die vierte Liga absteigt, wenn es im Fanblock untereinander große Probleme gibt und wenn man eine Führung hat, bei der vieles schöngeredet wird: Das ist nicht mehr der Verein, den ich gekannt habe und für den ich gespielt habe", kritisiert der frühere ÖFB-Teamspieler. Auch die finanziellen Schwierigkeiten und die ungelöste Stadionfrage stoßen ihm sauer auf. "Es wird immer wieder von einem neuen Stadion gesprochen, aber ich wüsste nicht, wer das bezahlen sollte."

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Dabei verbindet Pacult eine lange Geschichte mit dem Klub. Von 1993 bis 1995 spielte er selbst für die Münchner, zwischen 2001 und 2003 stand er dort als Cheftrainer an der Seitenlinie. Trotz seiner deutlichen Absage ist der Traditionsklub weiter in Pacults Herzen. "Es bleibt ein Verein, der mir sehr viel gegeben hat und dem ich auch sehr viel gegeben habe", betont Pacult. Deshalb werde er die weitere Entwicklung der "Löwen" auch künftig verfolgen.

Viel Lob für Rapid

Ganz anders fällt sein Urteil über Rapid aus. Der letzte Meistertrainer der Hütteldorfer, der 2008 den Titel in den Westen Wiens holte, lobt die Arbeit von Coach Johannes Hoff Thorup. Der Däne habe seine Vorstellungen nach der Sommerpause erfolgreich umgesetzt. "Das ist ihm bislang tadellos gelungen", sagt Pacult. Abgesehen von der Niederlage in Salzburg spiele Rapid derzeit sehr guten und erfolgreichen Fußball. Auch die gefundene Stammformation und die Qualität des Kaders hebt der 67-Jährige hervor.

Die größten Rapid-Spieler aller Zeiten i ?

Von voreiligen Meisterträumen will Pacult dennoch nichts wissen. "Die Meisterschaft wird nicht im Herbst entschieden, sondern im Frühjahr", warnt der erfahrene Trainer mit Blick auf die Konkurrenz durch Salzburg und den LASK. Dass Rapid die europäische Ligaphase verpasst hat, sieht er für die Vorbereitung auf die heimischen Aufgaben zumindest als Vorteil. Hoff Thorup habe dadurch mehr Zeit gehabt, mit seiner Mannschaft zu arbeiten.

Ob Pacult selbst noch einmal auf die Trainerbank zurückkehrt, ist offen. Nach seinem kurzen Engagement beim WAC im Herbst 2025 genießt er derzeit die Auszeit vom täglichen Trainergeschäft. Grundsätzlich wäre er für eine neue Aufgabe gesprächsbereit, stellt aber Bedingungen: "Das Interesse muss vom Verein kommen, nicht umgekehrt." Ein möglicher Arbeitgeber müsse genau wissen, welchen Trainer er hole und welche Ziele gemeinsam erreichbar seien. Bei 1860 München wird es jedenfalls kein Comeback geben.