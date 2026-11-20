i Spanien bekommt es mit Frankreich zu tun. IMAGO/Propaganda Photo Viertelfinal-Auslosung Kracher-Duelle in heißer Phase der Nations League Kracher-Duell in der entscheidenden Phase der Nations League. Weltmeister Spanien bekommt es mit Frankreich zu tun, die Niederlande mit Portugal Von Sport Heute 20.11.2026, 12:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Nations League geht in die heiße Phase, wird im Frühjahr 2027 entschieden. Los geht es mit den Viertelfinals im März. Und dafür erfolgte die Auslosung im UEFA-Hauptquartier in Nyon am Freitag.

Und die brachte echte Schlagerspiele. Vor allem das Duell zwischen Weltmeister Spanien und Top-Nation Frankreich zieht die Fußballwelt in ihren Bann. Genauso wie das neuerliche Aufeinandertreffen der WM-Gegner Norwegen und England. Titelverteidiger Portugal hat die Niederlande gezogen. Und die zuletzt so formstarken Deutschen mit Coach Jürgen Klopp an der Seitenlinie treffen auf Belgien.

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Das Viertelfinale der Play-offs Spanien - Frankreich Norwegen - England Niederlande - Portugal Belgien - Deutschland

In der Auslosung waren die Sieger der Gruppen der A-Liga die gesetzten Teams, die Gruppen-Zweiten die ungesetzten Mannschaften. Duelle, die es schon in der Nations League gegeben hatte, waren ausgeschlossen.

Im Play-off muss Österreichs letzter Nations-League-Gegner Israel gegen Belarus um den Klassenerhalt spielen. Irland, Zweiter in der Nations-League-Gruppe hinter Rot-Weiß-Rot, bekommt es im Aufstiegs-Play-off mit Kroatien zu tun. Brisante Duelle gibt es auch zwischen Bosnien und Dänemark, sowie Ungarn und Serbien.

Österreich nicht dabei

Österreichs Nationalmannschaft war bei der Auslosung nicht vertreten. Die Elf von Ralf Rangnick hat seine Gruppe B3 souverän und ohne Niederlage gewonnen und steigt dadurch bei der nächsten Auflage 2028 in die A-Liga der Nations League auf. So ersparte sich Rot-Weiß-Rot auch das Aufstiegs-Play-off.

Israel gegen Österreich – die Noten für die ÖFB-Kicker i ?

Die Viertelfinal-Termine sowie die Play-off-Partien steigen im Frühjahr 2027 (25. und 30. März). Die vier Halbfinalisten bestreiten dann im Juni 2027 ein Finalturnier. Beide Semifinals steigen am 9. und 10. Juni, das Endspiel dann am 13. Juni.