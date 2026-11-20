i Elias Havel im Dress von Genoa. IMAGO/ABACAPRESS Es geht ums Geld Bundesliga-Klub schaltete nach Transfer die FIFA ein Aufregung in Hartberg. Weil die vereinbarte Ablösesumme nach dem Wechsel nicht floss, mussten sich die Oststeirer gar an den Weltverband FIFA wenden. Von Sport Heute 20.11.2026, 19:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Transfer-Wirbel in der österreichischen Bundesliga! Der TSV Hartberg musste nach dem Verkauf von Elias Havel an den italienischen Erstligisten Genoa offenbar lange auf sein Geld warten. Weil die vereinbarte Ablöse nicht rechtzeitig überwiesen wurde, sahen sich die Oststeirer schließlich zu einem ungewöhnlichen Schritt gezwungen: Sie schalteten den Weltfußballverband FIFA ein.

Im Sommer hatte Hartberg den Angreifer in die italienische Serie A abgegeben. Für den Transfer soll laut Medienberichten eine Ablösesumme von rund 750.000 Euro vereinbart worden sein. Doch die Zahlung ließ auf sich warten. "Innerhalb von 14 Tagen nach dem Transfer hätte die Ablöse bezahlt werden müssen", erklärt Hartberg-Obmann Erich Korherr gegenüber der "Krone".

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Die Oststeirer gewährten den Italienern daraufhin eine zusätzliche Zahlungsfrist. Doch auch diese verstrich offenbar ohne Ergebnis. "Daher haben wir danach mit der FIFA Kontakt aufgenommen", schildert Korherr. Für den Bundesligisten war damit eine Grenze erreicht. Statt weiter auf die Überweisung zu warten, wandte sich Hartberg an den Weltverband.

Zahlung erst diese Woche

Der Schritt zeigte offenbar Wirkung. Wie Korherr bestätigt, ist die ausstehende Ablöse mittlerweile eingetroffen. "Das Geld ist diese Woche auf unserem Konto gelandet", verrät der Hartberg-Boss. Damit ist die Angelegenheit für die Oststeirer zumindest finanziell vorerst geklärt.

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Brisant: Genoa war bereits in der Vergangenheit wegen ausstehender Transferzahlungen an einen österreichischen Klub aufgefallen. Laut dem Bericht hatte Sturm Graz 2023 Probleme mit vereinbarten Bonuszahlungen aus dem Wechsel von Kelvin Yeboah. Auch die Grazer wandten sich damals an die FIFA und den Internationalen Sportgerichtshof CAS. Hartberg ist somit nicht der erste österreichische Bundesligist, der wegen Geldforderungen gegen den italienischen Traditionsklub vorgehen musste.