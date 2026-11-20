i Aleks Dragovic sorgte mit seinem Interview für Aufregung, Coach Max Uhlig reagierte nun darauf. Gepa "Wäre nicht nötig gewesen" Austria-Coach reagiert auf Dragovic-Interview Austria-Abwehrchef Aleks Dragovic hat zuletzt für Aufsehen gesorgt. Nun meldete sich Trainer Maximilian Uhlig zu Wort. Von Sport Heute 20.11.2026, 15:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nur acht Punkte auf dem Konto, Platz elf in der Tabelle und bloß zwei Zähler vor dem Abstiegsplatz – bei Austria-Star Aleks Dragovic sind jüngst die Alarmglocken angegangen. Der Innenverteidiger redete seinen Teamkollegen jüngst nach dem mageren 1:1-Remis bei der WSG Tirol ins Gewissen.

"Wir sind auf dem vorletzten Platz. Jeder, der gedacht hat, dass wir in die Top Sechs kommen, ist fehl am Platz. Wir sind im Abstiegskampf", hatte der 100-fache ÖFB-Teamspieler bei "Sky" unerwartet deutlich Klartext gesprochen. "Es ist einer Austria nicht würdig, dass wir Vorletzter sind. Es ist nicht zufriedenstellend, dass wir da hinten drinnen stehen. Wir müssen die Wahrheit akzeptieren, dass wir gegen den Abstieg spielen", ergänzte Dragovic.

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Coach Uhlig reagiert

Aussagen, die offenbar nicht überall im Verein gut angekommen sind – wie Trainer Maximilian Uhlig und Rechtsverteidiger Reinhold Ranftl vor dem Bundesliga-Schlagerspiel gegen Red Bull Salzburg am Sonntag (17 Uhr) klarstellten und beschwichtigten.

"Ich glaube, er hat in dieser Situation noch ein Zeichen setzen wollen, um auch den Letzten wachzurütteln. Meiner Meinung nach wäre das gar nicht so unbedingt nötig gewesen", meinte Austria-Trainer Uhlig auf das vieldiskutierte Dragovic-Interview angesprochen. Der frühere ÖFB-Star sei ein "emotionaler, impulsiver Typ", Trainer Uhlig habe mit dem Innenverteidiger auch darüber gesprochen. "Wenn er dann ein bisschen abkühlt, sieht er es auch realistisch. Damit ist das Thema auch gegessen", so der violette Interimstrainer.

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"Es ist noch zu früh"

"Ich glaube, dass jedem in der Mannschaft absolut bewusst ist, in welcher Situation wir sind. Das brauchen wir nicht kleinreden", ergänzte der violette Trainer.

Ähnlich beschwichtigend hatte auch Ranftl reagiert. "Es sind zwölf Spiele gespielt. Wir sind nicht dort, wo wir stehen wollen. Aber es ist noch zu früh. Ich glaube, der Drago hat das nicht so gemeint", so der Rechtsverteidiger. Es seien ohnehin noch 20 Spiele in der Saison offen. "Spielen wir einmal bis zur Winterpause. Dann werden wir sehen, wo wir stehen. Wir müssen auf uns schauen. Wenn die Leistung gut ist, werden auch Punkte kommen", betonte der Routinier.