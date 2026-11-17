i Der ÖAMTC warnt vor Gefahren im Straßenverkehr bei Dunkelheit. iStock Erschreckende Zahlen Expertin warnt: Diese Kleidung wird für dich zur Gefahr Eine ÖAMTC-Erhebung zeigt: 43 Prozent der Autofahrer haben wegen schlecht sichtbarer Verkehrsteilnehmer bereits gefährliche Situationen erlebt. Von Michael Rauhofer-Redl 17.11.2026, 23:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit dem Herbst und dem bevorstehenden Winter wird es auf Österreichs Straßen wieder früher dunkel. Wer in der Früh zur Arbeit oder Schule unterwegs ist, muss besonders aufpassen. Denn Fußgänger, Radfahrer und E-Scooter-Lenker werden bei schlechten Lichtverhältnissen schnell übersehen.

Eine aktuelle ÖAMTC-Erhebung zeigt nun, wie groß die Gefahr tatsächlich ist: 43 Prozent der Autofahrer haben in den vergangenen zwei Jahren mindestens eine brenzlige Situation erlebt, weil andere Verkehrsteilnehmer schlecht sichtbar oder unzureichend beleuchtet waren.

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Diese Verkehrsteilnehmer werden besonders schlecht gesehen

Besonders gefährdet sind Fußgänger in dunkler Kleidung. Ganze 81 Prozent der befragten Autofahrer geben an, diese besonders schlecht erkennen zu können. Dahinter folgen Jogger und Sportler (54 Prozent), E-Scooter-Lenker (51 Prozent) sowie Radfahrer (47 Prozent).

Immerhin: 58 Prozent der Österreicher wissen, dass bei Dunkelheit erhöhte Aufmerksamkeit notwendig ist. Mehr als zwei Drittel der Fußgänger und E-Scooter-Lenker sowie rund drei Viertel der Radfahrer setzen zumindest manchmal Maßnahmen, um besser gesehen zu werden.

"Erfreulich ist, dass bereits viele Menschen bei Dämmerung und Dunkelheit bewusst auf ihre Sichtbarkeit achten. Unser Ziel ist, dass dies vor allem auch für jenes Drittel der Fußgänger selbstverständlich wird, das bisher noch nichts für die eigene Sichtbarkeit tut", erklärt ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger.

Verkehrspsychologin Marion Seidenberger vom ÖAMTC kennt sich mit den Gefahren im Straßenverkehr aus. ÖAMTC/ Stefan Joham

25 oder 140 Meter: Dieser Unterschied kann Leben retten

Wie entscheidend die richtige Kleidung sein kann, zeigen die Zahlen des ÖAMTC. Menschen in dunkler Kleidung werden im Scheinwerferlicht erst aus rund 25 Metern Entfernung erkannt. Bei heller Kleidung sind es immerhin 40 Meter.

Reflektierende Elemente erhöhen die Sichtbarkeit sogar auf bis zu 140 Meter. Das verschafft Autofahrern deutlich mehr Zeit, um rechtzeitig zu reagieren.

Besonders wirksam sind Reflektorbänder an Armen und Beinen. Durch die Bewegung können Autofahrer Fußgänger schneller erkennen. Auch reflektierende Rucksäcke, Handschuhe und Westen helfen.

"Zusätzlich zur vorgeschriebenen Beleuchtung bei Fahrzeugen erhöhen reflektierende Teile auf der Bekleidung, etwa an (Hand-)Schuhen, Westen oder Rucksäcken sowie Helme mit LED-Rücklicht die Sichtbarkeit von Läufern, Rad- und E-Scooter-Fahrern", erklärt Seidenberger.

Auch Speichenreflektoren, reflektierende Clips oder Reflexbänder können dafür sorgen, dass Verkehrsteilnehmer von der Seite besser erkannt werden. Das ist vor allem an Kreuzungen wichtig.

ÖAMTC warnt vor Fehlern bei Autolicht

Doch nicht nur Fußgänger und Radfahrer müssen aufpassen. Auch Autofahrer sollten ihre Beleuchtung regelmäßig überprüfen. Laut Erhebung kontrollieren 45 Prozent ihre Lichter, sobald ihnen etwas auffällt. Rund 40 Prozent lassen sie im Zuge eines Technikchecks, etwa beim Pickerl, Reifenwechsel oder einer Reparatur, überprüfen.

Besonders tückisch ist das Tagfahrlicht: Bei vielen Autos bleibt dabei die Heckbeleuchtung dunkel. Dadurch werden Fahrzeuge von hinten schlechter wahrgenommen. Der ÖAMTC empfiehlt deshalb, bei Dämmerung rechtzeitig das Abblendlicht einzuschalten.

Auch verschmutzte Scheiben und Scheinwerfer können gefährlich werden. Schmutz kann das Licht streuen und bei Gegenverkehr, tiefstehender Sonne oder nasser Fahrbahn zu Blendungen führen.

47 Prozent der Befragten geben an, Scheiben und Lichter bei Bedarf sofort zu reinigen. Der ÖAMTC rät dazu, die Reinigung regelmäßig durchzuführen, um die Sicht nicht unnötig einzuschränken.

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Kostenloser Lichtcheck für Autofahrer

Falsch eingestellte Scheinwerfer können ebenfalls zum Sicherheitsrisiko werden. Sie leuchten die Fahrbahn entweder nicht ausreichend aus oder blenden entgegenkommende Autofahrer.

ÖAMTC-Mitglieder können ihre Fahrzeugbeleuchtung deshalb an jedem ÖAMTC-Stützpunkt kostenlos überprüfen und die Scheinwerfer bei Bedarf einstellen lassen.

Wer zu Fuß, mit dem Rad oder E-Scooter unterwegs ist, sollte ebenfalls vorsorgen. Reflektierende Kleidung, Speichenreflektoren und zusätzliche Rücklichter können gerade an Kreuzungen entscheidend sein.