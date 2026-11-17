i "Heute" fährt den Dacia Duster 150 Hybrid 4x4. Heute Endlich Allrad mit Automatik Dacia Duster 4x4 im Test – das kann der neue Hybrid 154 PS, Allradantrieb und eine Automatik: Der Dacia Duster Hybrid 150 4x4 verspricht viel Auto für wenig Geld. Im "Heute"-Test überzeugte das SUV. Von Maxim Zdziarski 17.11.2026, 17:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Dacia Duster gehört seit Jahren zu den günstigsten Möglichkeiten, ein richtiges Allrad-SUV zu fahren. Robust, praktisch und durchaus geländetauglich – genau dafür schätzen ihn seine Käufer.

Mit dem neuen Hybrid 150 4x4 legt Dacia jetzt nach. Erstmals kombiniert der Hersteller einen elektrischen Allradantrieb mit einem Automatikgetriebe. Und genau diese Kombination dürfte für viele Kunden besonders interessant sein. Denn bislang musste man beim Duster mit Allradantrieb auf eine Automatik verzichten. Das ändert sich jetzt.

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154 PS und ein Elektromotor hinten

Unter der Motorhaube arbeitet ein 1,2-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner mit 140 PS und 48-Volt-Mildhybridtechnik. Unterstützt wird er von einem 31 PS starken Elektromotor an der Hinterachse. Zusammen ergibt das eine Systemleistung von 154 PS, die der Duster auf die Straße bringt.

Das Besondere: Zwischen Vorder- und Hinterachse gibt es keine mechanische Kardanwelle. Stattdessen treibt der Verbrennungsmotor die Vorderräder an, während der Elektromotor bei Bedarf die Hinterräder übernimmt. Der Benziner liefert 230 Nm Drehmoment, der Elektromotor steuert bis zu 87 Nm bei.

An der Vorderachse kommt ein Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe zum Einsatz, das sich auch über Schaltwippen am Lenkrad bedienen lässt. Der hintere Elektromotor besitzt sogar ein eigenes Zweiganggetriebe. Damit kann er bis zu einer Geschwindigkeit von 140 km/h für zusätzliche Traktion sorgen.

Wird der Allradantrieb nicht benötigt, lässt sich die Hinterachse entkoppeln. Das reduziert Reibungsverluste und senkt den Verbrauch .

Dacia Duster Hybrid 150 4x4 Motor: 1,2-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner Leistung Verbrenner: 140 PS / 230 Nm Leistung Elektromotor: 31 PS / 87 Nm Systemleistung: 154 PS Preis: ab 27.790 Euro

Abseits der Straße zu Hause

Seine Geländetauglichkeit hat der Duster trotz der neuen Technik nicht verloren. Für unterschiedliche Untergründe stehen mehrere Fahrfunktionen zur Verfügung. Im Auto-Modus entscheidet das Fahrzeug selbst, wann die Hinterachse zugeschaltet wird.

Auf Schnee, Schlamm oder Sand kann der Fahrer gezielt passende Einstellungen wählen. Für schwierigeres Gelände gibt es außerdem einen Lock-Modus, der die Traktion bei niedrigen Geschwindigkeiten optimiert. Eine Bergabfahrhilfe unterstützt auf steilen Abfahrten zwischen 3 und 30 km/h.

Gerade auf losem Untergrund ist der elektrische Hinterradantrieb interessant. Denn der Elektromotor kann sein Drehmoment praktisch ohne Verzögerung bereitstellen, sobald an der Vorderachse Traktionsverlust erkannt wird.

Damit bleibt der Duster ein SUV, das nicht nur nach Abenteuer aussieht, sondern auch tatsächlich abseits befestigter Straßen eingesetzt werden kann.

Das Getriebe braucht noch Feinschliff

So überzeugend das neue Antriebskonzept auf dem Papier klingt, im Fahrbetrieb zeigte sich allerdings eine Schwäche. Das neue Doppelkupplungsgetriebe arbeitet nicht immer so geschmeidig, wie man es sich wünschen würde.

Vor allem beim Wechsel zwischen Verbrenner- und Elektrobetrieb kommt es gelegentlich zu ruppigen Schaltvorgängen. Das fühlt sich teilweise so an, als würde man bei einem Schaltwagen die Kupplung zu schnell kommen lassen.

Auch bei einem kräftigen Tritt aufs Gaspedal braucht der Antrieb eine kurze Gedenksekunde. Erst müssen sich Getriebe und Motor offenbar sortieren, bevor die volle Leistung zur Verfügung steht. Das ist besonders deshalb schade, weil diese Auffälligkeiten beim größeren Dacia Bigster nicht aufgefallen konnten.

Dacia ist das Problem allerdings bereits erkannt und arbeitet an einem Softwareupdate, das die ruppigen Übergänge beseitigen soll. Bis dahin bleibt das Getriebe der größte Kritikpunkt am ansonsten gelungenen Antrieb.

So viel verbraucht der Duster wirklich

Erfreulicher sieht es beim Verbrauch aus. Die Kombination aus Mildhybrid-Benziner und elektrisch angetriebener Hinterachse soll nicht nur die Traktion verbessern, sondern auch Kraftstoff sparen.

Die 0,84 kWh große Batterie wird beim Bremsen und Verzögern aufgeladen. Laut Dacia kann der Duster dadurch im Stadtverkehr bis zu 60 Prozent der Fahrzeit rein elektrisch zurücklegen.

Im "Heute"-Test zeigte sich, dass der neue Antrieb tatsächlich recht sparsam unterwegs sein kann. Besonders auf der Landstraße überzeugte der Duster mit einem niedrigen Verbrauch. Auf der Autobahn steigt der Durst erwartungsgemäß an.

Unsere Verbrauchswerte Landstraße: 5,5 Liter/100 km Autobahn: 7,2 Liter/100 km Gemischter Testverbrauch: 6,2 Liter/100 km

Mit durchschnittlich 6,2 Litern auf 100 Kilometer liefert der Duster für ein allradgetriebenes SUV ein durchaus erfreuliches Ergebnis. Vor allem angesichts der zusätzlichen Allradtechnik und des Automatikgetriebes kann sich dieser Wert sehen lassen.

Mehr Komfort im Innenraum

Auch bei der Ausstattung gibt es kleinere Verbesserungen. Die Journey-Version erhält neue Sitzbezüge und passende Zierleisten. Zusätzlich lässt sich der Fahrersitz nun im Lendenwirbelbereich verstellen.

Die Ausstattungslinie Extreme bekommt neue schwarze Leichtmetallfelgen. In Verbindung mit den Hybridantrieben ist außerdem eine adaptive Geschwindigkeitsregelung erhältlich. Beim Journey gehört sie zur Serienausstattung, beim Extreme kostet sie Aufpreis. Damit verbessert Dacia den Komfort, ohne das grundlegende Konzept des Duster zu verändern.

Dacia Duster 4x4: Preise in Österreich

Beim Preis bleibt sich Dacia treu. Der neue Duster Hybrid 150 4x4 startet in Österreich bei 27.790 Euro in der Ausstattungslinie Expression. Für die besser ausgestatteten Varianten Journey und Extreme werden jeweils mindestens 29.590 Euro fällig. Damit bleibt der Duster auch mit 154 PS, elektrischem Allradantrieb und Automatikgetriebe ein vergleichsweise günstiges Angebot.

Unser Fazit: Viel Allrad fürs Geld

Der neue Dacia Duster Hybrid 150 4x4 bleibt sich treu – und genau das ist seine größte Stärke. Er ist nach wie vor ein robustes, gut aussehendes und vergleichsweise günstiges SUV, das auch abseits befestigter Straßen eine gute Figur macht.

Mit dem neuen Antrieb gewinnt er allerdings zwei entscheidende Vorteile: einen elektrischen Allradantrieb und ein Automatikgetriebe. Dazu kommt ein erfreulich niedriger Verbrauch von durchschnittlich 6,2 Litern auf 100 Kilometer in unserem Test.

Ganz perfekt ist das Gesamtpaket allerdings noch nicht. Die gelegentlich ruppigen Schaltvorgänge und die verzögerte Reaktion beim Kickdown trüben den ansonsten guten Eindruck. Hier sollte Dacia mit dem angekündigten Softwareupdate nachbessern.

Trotzdem bleibt der Duster eine klare Empfehlung für alle, die einen günstigen, geländetauglichen Allrad-SUV suchen und dafür kein Vermögen ausgeben möchten. Er hat nichts von seinen bisherigen Stärken verloren, sondern mit der Kombination aus Allrad, Automatik und sparsamem Hybridantrieb sogar noch einiges dazugewonnen.