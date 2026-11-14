i Der Wagen gehört zur Marke Yangwang des chinesischen Fahrzeugherstellers BYD. Yangwang Neuer Weltrekord Erstmals über 500 km/h – E-Auto knackt Rekord Ein chinesisches Elektro-Hypercar durchbricht als erstes Serienauto der Welt die 500-km/h-Grenze – mit 3.000 PS. Von Newsdesk Heute 14.11.2026, 22:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Yangwang U9 Xtreme hat Geschichte geschrieben: Am 1. November 2026 erreichte das Elektro-Hypercar unglaubliche 503,17 km/h und knackte damit als erstes Serienauto überhaupt die magische 500-km/h-Marke.

Der deutsche Rennfahrer Marc Basseng saß am Steuer, als der Bolide auf einer gesperrten Straße in Abu Dhabi den neuen Spitzenwert erreichte. Für den Rekordversuch wurde ein zehn Kilometer langer Abschnitt der Sheikh Khalifa Bin Zayed International Road abgesperrt.

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Wie "forschung-und-wissen.de" berichtet, bestätigten sowohl Guinness World Records als auch der Automobilweltverband FIA den Rekord offiziell. Der Wagen gehört zur Marke Yangwang des chinesischen Fahrzeugherstellers BYD.

Vier Motoren mit 3.000 PS

Das Fahrzeug wird von vier Elektromotoren angetrieben, die zusammen satte 3.019 PS leisten. Jeder Motor sitzt an einem Rad und kann unabhängig geregelt werden. Die Motoren erreichen Drehzahlen von bis zu 30.000 Umdrehungen pro Minute.

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Der U9 Xtreme nutzt eine 1.200-Volt-Plattform - laut Hersteller das erste Serienmodell mit einer solchen Hochvolt-Technik. Die Blade-Batterie kann selbst bei niedrigem Ladestand noch enorme Leistung abgeben.

Nur in eine Richtung gemessen

Wichtig zu wissen: Die 503,17 km/h wurden nur in eine Fahrtrichtung gemessen. Bei klassischen Rekorden wird ein Durchschnitt aus Hin- und Rückfahrt gebildet, um Windeinflüsse auszugleichen. Guinness grenzt diesen Rekord daher klar von konventionellen Höchstgeschwindigkeitsrekorden ab.

BYD hatte bereits im September 2025 mit demselben Modell einen Rekord aufgestellt - damals waren es 496,22 km/h auf dem Testgelände in Papenburg. Der neue Rekord liegt damit knapp sieben km/h darüber. Das Hypercar ist auf nur 30 Exemplare limitiert und kostet rund 2,7 Millionen Dollar.