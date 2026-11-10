i Der neue OMODA 9 will die etablierte SUV-Konkurrenz ordentlich unter Druck setzen. Heute Können Deutsche einpacken? 537 PS für unter 50.000 Euro – der OMODA 9 im Test Über 500 PS, eine Luxusausstattung und ein Preis von nicht einmal 50.000 Euro: Doch kann der Chinese auch auf der Straße überzeugen? Von Maxim Zdziarski 10.11.2026, 19:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit dem OMODA 9 bringt der chinesische Hersteller ein weiteres SUV nach Österreich. Das 4,78 Meter lange SUV soll vor allem jene Kunden ansprechen, die viel Platz, reichlich Ausstattung und einen kräftigen Antrieb suchen, dafür aber nicht gleich ein Vermögen ausgeben wollen.

Und tatsächlich: Auf dem Papier klingt das Angebot fast zu gut, um wahr zu sein. Für 48.990 Euro bekommt man den OMODA 9 ausschließlich in der voll ausgestatteten Premium-Line. Eine lange Aufpreisliste, wie man sie von vielen europäischen Herstellern kennt, gibt es hier nicht. Doch ein attraktiver Preis allein macht noch kein gutes Auto. Wir wollten wissen, wie sich der OMODA 9 im Alltag schlägt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

537 PS sorgen für ordentlich Vortrieb

Unter der Haube arbeitet ein aufwendiger Plug-in-Hybridantrieb, der einen 1,5-Liter-Turbobenziner mit Elektromotoren kombiniert. Gemeinsam bringt das System beachtliche 537 PS und 650 Nm Drehmoment auf die Straße.

Das klingt nicht nur sportlich, sondern fühlt sich beim Beschleunigen auch entsprechend kräftig an. In nur 4,9 Sekunden geht es aus dem Stand auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 180 km/h begrenzt.

Vor allem die jederzeit verfügbaren Kraftreserven gefallen uns. Egal ob beim Überholen auf der Landstraße oder beim Auffahren auf die Autobahn: Leistung ist mehr als genug vorhanden. Besonders interessant ist allerdings, dass der OMODA 9 trotz seiner enormen Systemleistung auch beim Verbrauch überzeugen kann.

Bei leerem Akku verbrauchte das SUV auf der Autobahn 7,1 Liter. Warum Omoda im Bordcomputer lediglich die letzten 50 Kilometer anzeigt, bleibt wohl weiterhin ein Geheimnis – schämen braucht man sich für den Verbrauch jedenfalls nicht.

Bis zu 145 Kilometer elektrisch

Eine 34,5 kWh große Batterie ermöglicht laut WLTP bis zu 145 Kilometer rein elektrische Reichweite. Auch im Alltag kommt man bei ruhiger Fahrweise annähernd an diesen Wert heran. Damit lassen sich viele alltägliche Fahrten ohne den Einsatz des Benzinmotors zurücklegen.

Geladen wird an der Wallbox mit bis zu 6,6 kW. Eine vollständige Ladung dauert damit etwa 5,5 Stunden. An einer DC-Schnellladesäule sind bis zu 70 kW möglich, wodurch der Akku in rund 25 Minuten von 30 auf 80 Prozent geladen werden kann.

Gerade der sparsame und zugleich leise Hybridantrieb gehört zu den großen Stärken des OMODA 9. Trotz seiner Leistung und Größe präsentiert sich das Antriebskonzept erstaunlich effizient.

Komfort kann er, hat aber Schwächen beim Fahrwerk

Beim Fahren zeigt sich allerdings, dass der OMODA 9 nicht in allen Bereichen mit der etablierten Premium-Konkurrenz mithalten kann. Grundsätzlich ist das SUV komfortorientiert abgestimmt. Allerdings gelingt dem Fahrwerk der Spagat zwischen Komfort und Sportlichkeit nicht immer überzeugend.

Kurze Stöße und Fahrbahnunebenheiten werden teilweise recht deutlich in den Innenraum weitergegeben. Das Fahrwerk wirkt in solchen Situationen überraschend straff und lässt die nötige Feinfühligkeit vermissen.

Bei höherem Tempo zeigt sich dann das Gegenteil: Die Karosserie neigt zu spürbaren Wankbewegungen. Besonders auf kurvigen Landstraßen wirkt der OMODA 9 dadurch weniger präzise, als man es sich bei einem SUV mit über 500 PS wünschen würde.

Dazu kommt eine recht indirekte Lenkung, die wenig Rückmeldung von der Straße liefert. Insgesamt fühlt sich der große Chinese in schnell gefahrenen Kurven deshalb etwas zu schwammig an.

Wer einen sportlich abgestimmten Kurvenräuber sucht, wird hier also nicht unbedingt glücklich. Für entspanntes Reisen und kräftige Zwischenspurts passt das Konzept hingegen deutlich besser.

Auch die Sitzposition ist nicht perfekt

Im Innenraum versucht OMODA, mit viel Ausstattung und einem modernen Ambiente zu punkten. Das gelingt auf den ersten Blick durchaus. Allerdings zeigen sich bei genauerem Hinsehen auch hier einige Schwächen.

Mit einer Körpergröße von 1,85 Metern sitzt man im OMODA 9 bereits etwas zu hoch. Die Sitzposition lässt sich nicht ganz so einstellen, wie man es sich wünschen würde. Auch das Lenkrad könnte weiter zum Fahrer herausgezogen werden, um eine wirklich optimale Haltung hinter dem Steuer zu ermöglichen. Das ist kein gravierender Mangel, fällt bei längeren Fahrten aber durchaus auf.

Viel Technik, umständliche Bedienung

Das Cockpit wird von zwei 12,3 Zoll großen Displays dominiert. Dazu gibt es ein Sony-Soundsystem mit 14 Lautsprechern und eine umfangreiche Ausstattung, die man sonst eher aus deutlich teureren Fahrzeugen kennt.

Besonders praktisch ist die 540-Grad-Kamera. Sie zeigt nicht nur das Fahrzeugumfeld, sondern stellt auch den Bereich unter dem Auto virtuell dar. Gerade beim Rangieren ist das eine hilfreiche Funktion. Parksensoren, Parkassistent und zahlreiche weitere Fahrerassistenzsysteme gehören ebenfalls zum umfangreichen Technikpaket.

Weniger überzeugend ist allerdings das Infotainmentsystem. Die Bedienung wirkt teilweise träge, zahlreiche Funktionen verstecken sich in Untermenüs und die Menüstruktur ist nicht immer logisch aufgebaut.

Hier wäre eine einfachere und intuitivere Bedienung wünschenswert. Gerade bei einem Fahrzeug, das technisch so viel zu bieten hat, sollte der Zugriff auf wichtige Funktionen schneller funktionieren.

Platz gibt es reichlich

Mit 4,78 Metern Länge und einem Radstand von 2,80 Metern bietet der OMODA 9 großzügige Platzverhältnisse für fünf Personen. Auch beim Gepäck muss man sich nicht sonderlich einschränken. Der Kofferraum fasst 471 Liter, bei umgelegten Rücksitzen stehen bis zu 1.783 Liter zur Verfügung.

Wer einen Anhänger ziehen möchte, kann bis zu 1.500 Kilogramm an den Haken nehmen. Damit eignet sich das SUV nicht nur als komfortables Reisefahrzeug, sondern auch als praktischer Begleiter im Familienalltag.

Unser Fazit: So viel Auto gibt es selten fürs Geld

537 PS, Allradantrieb, bis zu 145 Kilometer elektrische Reichweite und eine Ausstattung auf Oberklasse-Niveau für 48.990 Euro – das ist eine echte Ansage.

Der OMODA 9 ist deshalb aber noch keine eierlegende Wollmilchsau. Das Fahrwerk könnte harmonischer abgestimmt sein, die Lenkung präziser und auch bei Sitzposition und Infotainment besteht noch Verbesserungspotenzial. Trotzdem hinterlässt der Chinese insgesamt einen überzeugenden Eindruck.

Vor allem der kräftige und gleichzeitig sparsame Plug-in-Hybridantrieb gefällt uns besonders gut. Dazu kommen viel Platz, eine umfangreiche Komfortausstattung und Leistungsreserven, die man sonst nur von deutlich teureren Fahrzeugen kennt.

Natürlich fährt sich ein OMODA 9 nicht wie ein sportlich abgestimmtes Premium-SUV aus Deutschland. Aber genau darum geht es bei diesem Auto auch nicht unbedingt. Wer möglichst viel Leistung, Luxus und Platz für sein Geld haben möchte und mit einigen fahrdynamischen Schwächen leben kann, bekommt hier ein bemerkenswert umfangreiches Gesamtpaket.

So viel Auto für unter 50.000 Euro ist heutzutage jedenfalls selten geworden. Und genau damit mischt OMODA den österreichischen Automarkt ordentlich auf.