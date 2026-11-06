i So beträgt seit 1. November allein die Abschleppgebühr 355 Euro, die Anzeige rund 100 Euro. Dario Egidi, istock (Symbolbild) Drastische Erhöhung Neue Strafen gelten für alle Autofahrer in Österreich Der Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn öffnet am 6. November seine Pforten. Der ÖAMTC warnt vor Staus und Parkplatzproblemen. Von André Wilding 06.11.2026, 06:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Zuge der Eröffnung des Schönbrunner Weihnachtsmarktes am 6. November appellieren die ÖAMTC-Experten, unbedingt mit den Öffis zu kommen.

Endloses Kreisen rund um Schönbrunn, um einen Parkplatz zu finden, wird – wie jedes Jahr - zu Verzögerungen auf Schönbrunner Schloßstraße, Schloßallee und Linke Wienzeile/Hadikgasse führen. Parkplätze sind in diesem Bereich ohnehin Mangelware.

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ÖAMTC-Tipp: Öffi fahren, Zeit und Geld sparen. Besucher aus den Bundesländern sollten Park & Ride-Angebote nutzen.

Anrainerparkzonen beachten

Im 12. und 13. Bezirk bitte zusätzlich auf Anrainerparkplätze achten. Sie sind rund um die Uhr, somit auch an Feiertagen und Wochenenden, nur für Parkpickerlbesitzer des jeweiligen Bezirks nutzbar. Die Mindeststrafe beträgt 50 Euro.

Abschleppgebühren drastisch erhöht!

Auf keinen Fall darf man sein Auto "illegal" parken, warnt der ÖAMTC, denn Abschleppung, Anzeige, Verwahrung inklusive Taxirechnung für die Abholung kosten um die 500 Euro.

So beträgt seit 1. November allein die Abschleppgebühr 355 Euro, die Anzeige rund 100 Euro. Die Verwahrungsgebühr pro Tag liegt bei 13 Euro.

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Jede noch so teure Garage ist deutlich günstiger als eine Abschleppung, finden die ÖAMTC-Experten.