i Die erste Flash Charging Station in Österreich ist eröffnet. Elisa Dominguez / BYD Österreich Neue Ladetechnologie So schnell laden, wie tanken! BYD zeigt Flash Charging Elektroautos in wenigen Minuten aufladen: BYD hat in St. Pölten die erste Flash Charging Ladestation Österreichs eröffnet. Von Maxim Zdziarski 16.11.2026, 11:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lange Ladepausen gehören für viele Autofahrer noch immer zu den größten Argumenten gegen ein Elektroauto. Der chinesische Hersteller BYD will das jetzt ändern – und bringt seine neue Megawatt-Ladetechnologie nach Österreich.

Am 11. November wurde beim Autohaus Göndle in St. Pölten die erste österreichische Flash Charging Station offiziell eröffnet. Sie soll den Auftakt für ein landesweites Netz besonders leistungsstarker Schnelllader bilden. Das Ziel ist klar: Ein Elektroauto soll künftig beinahe so schnell aufgeladen werden können, wie ein Verbrenner betankt wird.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Megawatt-Leistung dank riesigem Akku

Das Besondere an der neuen Technologie ist nicht nur die enorm hohe Ladeleistung, sondern auch ein integrierter Batteriespeicher mit 400 kWh Kapazität. Dieser speichert Strom zwischen und kann bei Bedarf besonders große Energiemengen innerhalb kürzester Zeit an das angeschlossene Fahrzeug abgeben.

i ?

Dadurch müssen die Ladestationen nicht zwingend über einen entsprechend leistungsstarken Netzanschluss verfügen. Laut BYD können sogar Standorte mit einer Anschlussleistung ab 100 kW für die neue Technologie infrage kommen.

Das könnte den Ausbau erheblich erleichtern. Denn gerade bei besonders leistungsstarken Schnellladestationen sind teure Netzanschlüsse und aufwendige Umbauten häufig eine große Herausforderung.

Wie schnell ein Elektroauto tatsächlich laden kann, hängt allerdings von dessen Batterietechnik und maximal unterstützter Ladeleistung ab.

Bis zu 100 Standorte geplant

Mit der ersten Station in St. Pölten soll es nicht getan sein. Nach der Pilotphase 2026 möchte BYD sein Flash Charging Netzwerk bis Ende 2027 auf bis zu 100 Standorte in Österreich ausbauen. Aktuell befinden sich laut Unternehmen bereits 40 bis 50 mögliche Standorte in Diskussion.

Geplant sind neue Ladepunkte vor allem entlang wichtiger Verkehrsachsen und an strategisch günstigen Standorten. Dabei setzt BYD nicht ausschließlich auf seine rund 60 österreichischen Händlerpartner. Auch Kooperationen mit Tankstellenbetreibern, Energieversorgern und bestehenden Ladeinfrastruktur-Anbietern sind vorgesehen.

Fremdmarken sollen ebenfalls laden können

Interessant ist die neue Infrastruktur nicht nur für BYD-Fahrer. Die Flash Charging Stationen sollen grundsätzlich auch Elektroautos anderer Hersteller offenstehen. Dafür kommt der in Europa verbreitete CCS2-Ladestandard zum Einsatz. Voraussetzung ist allerdings, dass das jeweilige Fahrzeug die technischen Anforderungen erfüllt.

Auch bei der Bezahlung will BYD auf einfache Lösungen setzen. Geplant sind Kooperationen mit etablierten Ladekartenanbietern sowie eine transparente Abrechnung nach tatsächlich geladenen Kilowattstunden. Damit sollen die Stationen möglichst unkompliziert für unterschiedliche Elektroautofahrer nutzbar werden.

Neue Batterie soll Ladezeiten verkürzen

Die neue Ladeinfrastruktur ist Teil einer größeren Elektro-Offensive des chinesischen Herstellers. Gemeinsam mit der BLADE BATTERY 2.0 soll FLASH CHARGING künftig besonders kurze Ladepausen ermöglichen.

Vor allem Vielfahrer, Außendienstmitarbeiter und Dienstwagenfahrer möchte BYD damit ansprechen. Denn gerade für Menschen, die täglich viele Kilometer zurücklegen, spielt die Ladegeschwindigkeit eine entscheidende Rolle.

Mit der Kombination aus neuer Batterietechnik, Megawatt-Ladestationen und dem bestehenden Händlernetz will BYD seine Position auf dem österreichischen Markt weiter ausbauen.

Startschuss für schnelleres Laden

Die erste FLASH CHARGING Station in St. Pölten ist vorerst ein Pilotprojekt. Ob BYD seine ambitionierten Ausbauziele tatsächlich erreicht, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.

Fest steht allerdings: Mit dem integrierten 400-kWh-Speicher verfolgt der Hersteller einen interessanten Ansatz, um extrem hohe Ladeleistungen auch dort zu ermöglichen, wo das Stromnetz bisher an seine Grenzen stößt.

Für Elektroautofahrer könnte das langfristig deutlich kürzere Ladepausen bedeuten. Bis das Laden tatsächlich überall so schnell funktioniert wie ein gewöhnlicher Tankstopp, braucht es allerdings nicht nur entsprechende Ladestationen, sondern auch Fahrzeuge, deren Batterien diese enormen Leistungen aufnehmen können.