i Frying breaded pieces of meat or fish in hot oil in a black pan, they become extra crispy thanks to Japanese panko breadcrumbs, selected focus, narrow depth of field iStock/fermate Genialer Küchentrick So spritzt Öl beim Braten nie mehr Mit einem einfachen Trick gehört spritzendes Öl beim Kochen endgültig der Vergangenheit an. So funktioniert es. Von Heute Life 24.11.2026, 10:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jeder kennt das Problem: Du brätst Fleisch, Fisch oder Gemüse in der Pfanne, und danach sieht die Herdplatte aus wie ein Schlachtfeld. Noch unangenehmer wird es, wenn das heiße Öl auf deine Hände spritzt.

Der Anfängerfehler, den die meisten machen: Sie geben Öl in die Pfanne, erhitzen es und legen dann die Zutaten hinein. Doch das Problem ist nicht das Öl selbst - es ist die Feuchtigkeit in den Lebensmitteln. Trifft Wasser auf heißes Öl, entstehen Dampftaschen, die das Öl in die Luft katapultieren.

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Die Lösung ist simpel, meldet Esquire: Erhitze zuerst die leere Pfanne. Dann schwenkst du dein Fleisch, deinen Fisch oder dein Gemüse in etwas Öl, bevor sie in die Pfanne kommen. Anschließend brätst du die eingeölten Zutaten bei der richtigen Temperatur - ganz ohne zusätzliches Öl in der Pfanne.

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Warum der Trick funktioniert

Wenn die Lebensmittel bereits in Öl gebadet wurden, brauchst du keine weitere Fettschicht in der Pfanne. So kann auch kein Wasser auf das Öl treffen und unkontrolliert spritzen. Das Ergebnis: ein sauberer Herd und keine verbrannten Finger mehr. Probier es aus - mit diesem Trick gehört spritzendes Öl der Vergangenheit an.