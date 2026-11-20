i Weihnachtsstimmung beim Schloss Belvedere: Am Freitag öffnet hier der K&K Weihnachtsmarkt mit Punsch, Schmankerln und Kaiserflair. Sabine Hertel Belvedere öffnet Tore Kaiserliche Stimmung: Alle Christkindlmärkte geöffnet Am Freitag, 20. November, öffnen drei weitere Christkindlmärkte in Wien und locken mit Punsch, Kaiserflair und einem Gratis-Konzert im Prater. Von Devlet Orhan 20.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nun starten auch die letzten Christkindlmärkte in die Weihnachtssaison. Beim Oberen Belvedere beginnt am Freitag (20.11.) der neue K&K Weihnachtsmarkt. Rund 35 festlich geschmückte Standln, österreichische Schmankerl und Kunsthandwerk sorgen für kaiserliche Weihnachtsstimmung. Ab 18 Uhr gibt es musikalische Abwechslung mit Jazz, Electro Swing und modernen Wiener Klängen.

Ehrenschutz von Karl Habsburg

Neu ist auch ein Charity-Standl: An ausgewählten Tagen soll der Gewinn an soziale Projekte gespendet werden. Bei Punsch, Maroni und österreichischen Spezialitäten setzt der Veranstalter auf möglichst regionale und biologische Zutaten. Auch die Hütten greifen das kaiserliche Motto auf und erinnern an Persönlichkeiten und Traditionen aus der Habsburgerzeit. Den Ehrenschutz für den Markt hat Karl Habsburg übernommen.

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Schloss Belvedere Adresse: Prinz-Eugen-Straße 27, 1030 Wien

Prinz-Eugen-Straße 27, 1030 Wien Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 11 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 21 Uhr

Montag bis Freitag 11 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 21 Uhr Zeitraum: 20. November bis 31. Dezember 2026

20. November bis 31. Dezember 2026 Anreise: Straßenbahn D bis Schloss Belvedere, S-Bahn bis Quartier Belvedere

Straßenbahn D bis Schloss Belvedere, S-Bahn bis Quartier Belvedere Was besonders ist: Flanieren im kaiserlichen Park von Schloss Belvedere

Weihnachtsstimmung am Maria-Theresien-Platz: Zwischen den beiden Museen laden festlich geschmückte Marktstände zum Punschtrinken und Gustieren ein. MAGMAG Events & Promotion GmbH

Weihnachtsdorf ist zurück

Nach einem Jahr Pause kehrt das Weihnachtsdorf auf den Maria-Theresien-Platz zurück. Zwischen den beiden großen Museen warten 44 Marktstände, davon 13 mit Gastronomie. Geboten werden Punsch, weihnachtliche Schmankerl, Kunsthandwerk und Geschenkideen.

Maria-Theresien-Platz Adresse: Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien

Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien Öffnungszeiten: Freitag und Samstag 11 bis 22 Uhr, Sonntag bis Donnerstag 11 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag 11 bis 22 Uhr, Sonntag bis Donnerstag 11 bis 21 Uhr Zeitraum: 20. November bis 26. Dezember 2026

20. November bis 26. Dezember 2026 Anreise: U2/U3 Volkstheater, U2 MuseumsQuartier

U2/U3 Volkstheater, U2 MuseumsQuartier Was besonders ist: Weihnachtsstimmung zwischen den Museen in Wien

Punsch, Musik und Lichtermeer: Der Wintermarkt am Wiener Riesenradplatz. Julius Silver/zVg

Konzert und Riesenrad-Spektakel

Auch am Riesenradplatz geht es am Freitag los. Der Wintermarkt startet unter dem Motto "Der Prater rockt!" mit 40 festlich geschmückte Ständen mit Punsch, Schmankerln und Attraktionen. Um 19 Uhr wird das Wiener Riesenrad feierlich beleuchtet, danach sorgen Sam Brisbe & Friends mit einem Gratis-Konzert für Stimmung. Gefeiert wird hier sogar bis zum 6. Jänner.

Prater Wintermarkt Adresse: Riesenradplatz, 1020 Wien

Riesenradplatz, 1020 Wien Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 12 bis 22 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage 11 bis 22 Uhr

Montag bis Freitag 12 bis 22 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage 11 bis 22 Uhr Zeitraum: 20. November 2026 bis 6. Jänner 2027

20. November 2026 bis 6. Jänner 2027 Anreise: U1/U2 oder S-Bahn bis Praterstern

U1/U2 oder S-Bahn bis Praterstern Was besonders ist: Praterstimmung trifft Weihnachten

814 Christkindlmarkt-Stände in Wien

Laut einer aktuellen Erhebung der KMU Forschung Austria werden heuer rund 4,4 Millionen Besuche von Wienern auf den heimischen Weihnachtsmärkten erwartet. Das sind um sieben Prozent mehr als im Vorjahr. Insgesamt 15 offizielle Weihnachtsmärkte mit 814 Ständen, darunter 198 Gastronomiestände, wurden heuer vom Marktamt bewilligt.