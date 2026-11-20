Nun starten auch die letzten Christkindlmärkte in die Weihnachtssaison. Beim Oberen Belvedere beginnt am Freitag (20.11.) der neue K&K Weihnachtsmarkt. Rund 35 festlich geschmückte Standln, österreichische Schmankerl und Kunsthandwerk sorgen für kaiserliche Weihnachtsstimmung. Ab 18 Uhr gibt es musikalische Abwechslung mit Jazz, Electro Swing und modernen Wiener Klängen.
Neu ist auch ein Charity-Standl: An ausgewählten Tagen soll der Gewinn an soziale Projekte gespendet werden. Bei Punsch, Maroni und österreichischen Spezialitäten setzt der Veranstalter auf möglichst regionale und biologische Zutaten. Auch die Hütten greifen das kaiserliche Motto auf und erinnern an Persönlichkeiten und Traditionen aus der Habsburgerzeit. Den Ehrenschutz für den Markt hat Karl Habsburg übernommen.
Nach einem Jahr Pause kehrt das Weihnachtsdorf auf den Maria-Theresien-Platz zurück. Zwischen den beiden großen Museen warten 44 Marktstände, davon 13 mit Gastronomie. Geboten werden Punsch, weihnachtliche Schmankerl, Kunsthandwerk und Geschenkideen.
Auch am Riesenradplatz geht es am Freitag los. Der Wintermarkt startet unter dem Motto "Der Prater rockt!" mit 40 festlich geschmückte Ständen mit Punsch, Schmankerln und Attraktionen. Um 19 Uhr wird das Wiener Riesenrad feierlich beleuchtet, danach sorgen Sam Brisbe & Friends mit einem Gratis-Konzert für Stimmung. Gefeiert wird hier sogar bis zum 6. Jänner.
Laut einer aktuellen Erhebung der KMU Forschung Austria werden heuer rund 4,4 Millionen Besuche von Wienern auf den heimischen Weihnachtsmärkten erwartet. Das sind um sieben Prozent mehr als im Vorjahr. Insgesamt 15 offizielle Weihnachtsmärkte mit 814 Ständen, darunter 198 Gastronomiestände, wurden heuer vom Marktamt bewilligt.