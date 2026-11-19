i (v.l.) Markus Wessely (stv. Referatsleiter Feuerwehrjugend Österreich) mit Johannes Holzleitner (GF Interspar Österreich) Sabine Hertel Brot-Aktion Feuerwehr-Weckerl bringt 16.190 € für den Nachwuchs ein Ein feuerrotes Weckerl für den guten Zweck: Mit einer besonderen Brot-Aktion hat Interspar 16.190 Euro für die Feuerwehrjugend gesammelt. Von Wien Heute 19.11.2026, 18:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Weckerl, das nicht nur gut schmeckt, sondern auch Gutes tut: Mit dem sogenannten "Floriani-Weckerl" hat Interspar in den vergangenen Monaten Geld für die Österreichische Feuerwehrjugend gesammelt. Von 26. März bis 26. Juli konnten Kunden mit dem Kauf des auffällig roten Gebäcks die Nachwuchsarbeit der heimischen Feuerwehren unterstützen.

Am Donnerstag (19. November) wurde der Reinerlös der Aktion in Höhe von 16.190 Euro offiziell übergeben. Interspar-Österreich-Geschäftsführer Johannes Holzleitner überreichte den Spendenscheck an Markus Wessely, den stellvertretenden Referatsleiter der Feuerwehrjugend Österreich.

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Rote Rüben sorgen für Feuerwehr-Farbe

"Es ist beeindruckend, wenn sich junge Menschen schon früh für andere und für unsere Gemeinschaft engagieren. Genau dieses Engagement möchten wir unterstützen", betont Interspar-Geschäftsführer Johannes Holzleitner.

Statt künstlicher Farbstoffe sorgt bei dem Weckerl Rote Bete für den feuerroten Farbton. Gleichzeitig verleiht sie dem Gebäck eine leicht süßliche und nussige Note. Hergestellt wurde das Floriani-Weckerl in den Interspar-Bäckereien in Handarbeit. Verwendet wurde Mehl aus österreichischem Getreide. Benannt ist das Gebäck nach dem heiligen Florian, dem Schutzpatron der Feuerwehr.

38.000 Kinder und Jugendliche bei der Feuerwehr

Auch geschmacklich konnte das ungewöhnliche Brot überzeugen: Beim 22. Nationalen Brotwettbewerb wurde das Floriani-Weckerl mit der Höchstpunktezahl und damit mit Gold ausgezeichnet.

Die Spendensumme kommt der Österreichischen Feuerwehrjugend zugute. Mit rund 38.000 Mitgliedern zählt sie zu den größten Jugendorganisationen des Landes. Die jungen Feuerwehrmitglieder lernen unter anderem den Umgang mit Feuerwehrgeräten, Grundlagen der Brandbekämpfung, Erste Hilfe und Zivilschutz. Gleichzeitig stehen Teamarbeit, Verantwortungsbewusstsein und gemeinsame Aktivitäten im Mittelpunkt.

Geld fließt in Ausbildung und Bewerbe

"Unser Nachwuchs ist unsere Zukunft. Umso mehr weiß ich zu schätzen, dass Interspar durch den Verkauf der Floriani-Weckerl eine Möglichkeit geschaffen hat, unsere Feuerwehrjugend finanziell zu unterstützen", erklärt Wessely. Dabei seien alle willkommen, die sich in ihrer Freizeit sinnvoll engagieren möchten – unabhängig davon, ob sie aus der Großstadt oder vom Land kommen.

Die Spendenaktion ist allerdings noch nicht vollständig abgeschlossen. Kunden können den Österreichischen Bundesfeuerwehrverband weiterhin unterstützen, indem sie ihre Pfandgutschrift am Leergutautomaten spenden. Diese Möglichkeit besteht noch bis Ende Dezember 2026.