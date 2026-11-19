i Nach mehr als 60 Jahren ist Schluss: Das traditionsreiche Gasthaus Kopp in Wien-Brigittenau hat für immer zugesperrt. Google Maps Küche bleibt jetzt kalt Wiener Kult-Gasthaus soll für immer zusperren Nach mehr als 60 Jahren ist Schluss: Das beliebte Gasthaus Kopp in Wien-Brigittenau schlitterte in die Insolvenz, schloss nun die Pforten. Von Niklas Burger 19.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Stück Wiener Wirtshausgeschichte geht zu Ende! Das Gasthaus Kopp in der Engerthstraße 104 in Wien-Brigittenau hat nach mehr als sechs Jahrzehnten endgültig seine Türen geschlossen. Das traditionsreiche Lokal war vor allem für seine riesigen Schnitzel, bodenständige Hausmannskost und den typisch wienerischen Schmäh bekannt. Jetzt ist der Betrieb in die Insolvenz geschlittert.

Das Handelsgericht Wien hat ein Konkursverfahren eröffnet. Die 86-jährige Betreiberin Anni Kopp-Varga kann ihren finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen. Für das bekannte Traditionslokal bedeutet das wohl das endgültige Aus.

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Aushang verkündet trauriges Ende

Bereits seit dem 13. November ist das Gasthaus geschlossen. Ein Aushang am Eingang informiert die Gäste über das Ende des Traditionsbetriebs. Darin verabschiedet sich das Team nach mehr als 60 Jahren und bedankt sich bei seinen Gästen für die langjährige Treue.

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Für viele Wiener dürfte die Nachricht ein schwerer Schlag sein. Schließlich war der Kopp weit mehr als nur ein gewöhnliches Gasthaus. Hier trafen sich Stammgäste, Arbeiter und Besucher aus aller Welt, um gemeinsam zu essen, zu plaudern und ein Stück echte Wiener Wirtshauskultur zu erleben.

Riesige Schnitzel waren das Markenzeichen

Die Geschichte des Familienbetriebs reicht bis in die frühen 1960er-Jahre zurück. Über drei Generationen hinweg wurde im Gasthaus Kopp traditionelle Wiener Küche serviert. Besonders die üppigen Portionen machten das Lokal weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt.

Wer hier ein Schnitzel bestellte, musste ordentlich Hunger mitbringen. Dazu gab es eine urige Gaststube, klassische Holzeinrichtung und Kellner, die mit ihrem Wiener Schmäh für Unterhaltung sorgten.

Gläubiger können Forderungen anmelden

Mit der Insolvenz beginnt nun auch die rechtliche Abwicklung des Betriebs. Gläubiger haben noch bis zum 26. Dezember 2026 Zeit, ihre Forderungen beim Handelsgericht Wien anzumelden.