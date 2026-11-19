i Dagmar Hafners Mutter brachte Puppi von den Malediven in einer Handtasche nach Wien. Denise Auer Rettung in Handtasche Schildkröte Puppi um 1 Dollar vor dem Kochtopf gerettet Um einen Dollar vor dem Kochtopf gerettet und in einer Handtasche nach Wien geschmuggelt: Meeresschildkröte Puppi feiert ihren 50. Geburtstag. Von Wien Heute 19.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie ist eine echte Wiener Berühmtheit und seit Jahrzehnten der Publikumsliebling im Haus des Meeres: Die Grüne Meeresschildkröte Puppi ist 50 Jahre alt geworden. Am Mittwoch (18. November) wurde der runde Geburtstag mit zahlreichen Gästen und langjährigen Wegbegleitern im Haus des Meeres in Mariahilf gefeiert.

Sogar Dompfarrer Toni Faber ließ es sich nicht nehmen, der tierischen Jubilarin persönlich seinen Segen zu spenden. Zoodirektor Jeff Schreiner tauschte für das Geburtstagskind kurzerhand sein Sakko gegen einen Neoprenanzug und stieg zu Puppi ins Wasser. Dort verwöhnte er die Schildkröte mit einer ihrer heiß geliebten Massagen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Kleine Meeresschildkröte zum Essen angeboten

Puppis außergewöhnliche Geschichte begann im Dezember 1976 auf den Malediven. Damals entdeckte die Wienerin Gerlinde Hafner auf einem Fischmarkt in der Hauptstadt Malé eine gerade einmal zehn Zentimeter große Meeresschildkröte. Das Tier wurde dort als Lebensmittel angeboten. Für rund einen Dollar kaufte die Urlauberin die kleine Puppi und rettete sie damit vor dem Kochtopf.

Eigentlich wollte Hafner die Schildkröte wieder im Meer freilassen. Weil sie jedoch beobachtete, dass auch größere Tiere gefangen und gegessen wurden, entschied sie sich anders. Puppi reiste kurzerhand in einer Handtasche mit nach Wien.

Puppi lebte mit Familie in Wohnung

In Wien wurde Puppi zunächst zum außergewöhnlichen Haustier. Doch aus dem winzigen Reptil wurde schnell ein stattliches Tier. Die Familie musste immer größere Aquarien anschaffen. Schließlich lebte Puppi sogar in einem Polyesterschwimmbecken im Vorzimmer.

Dagmar Hafner, die Tochter von Puppis Retterin, erinnert sich noch gut an die turbulenten Jahre. Sogar in den Familienurlaub auf die Balearen durfte die Schildkröte mitkommen. Die Anreise erfolgte mit dem Auto – Puppi reiste dabei in einem Wassertank mit.

1982 Übersiedelung ins Haus des Meeres

"Sie hat unseren Alltag schon ganz schön aufgemöbelt", erzählt Hafner. Irgendwann wurde der Familie allerdings klar, dass eine artgerechte Haltung zu Hause nicht mehr möglich war. "Mit der Zeit ist uns bewusst geworden, wie groß so eine Meeresschildkröte werden kann und wie viel Verantwortung man mit dieser Rettung eigentlich übernommen hat."

1982 übersiedelte Puppi schließlich ins Haus des Meeres. Dort lebt sie mittlerweile seit 44 Jahren und ist damit die dienstälteste Bewohnerin. Doch auch im Haus des Meeres wurde Puppi zunächst in einem viel zu kleinen Aquarium untergebracht. Ihr stetiges Wachstum sorgte dafür, dass immer größere Becken gebaut werden mussten.

Meeresschildkröte Puppi feiert 50. Geburtstag i ?

Puppi isst keine Zitrusfrüchte

Für Geschäftsführer Hans Köppen wurde Puppi damit sogar zu einem wichtigen "Antriebsmotor" für die Entwicklung des Hauses. Seit 2007 lebt sie in einem riesigen Aquarium, das sich über zwei Ebenen erstreckt, sechs Meter tief ist und rund 300.000 Liter Wasser fasst. Mittlerweile ist die Meeresschildkröte fast einen Meter lang und wiegt rund 92 Kilogramm. Eine tierärztliche Untersuchung anlässlich ihres Geburtstags ergab, dass Puppi kerngesund ist.

Auch kulinarisch wurde die Jubilarin verwöhnt. Zum Frühstück gab es Gemüse und Shrimps. Besonders wählerisch ist Puppi beim Fressen allerdings nicht. "Puppi isst keine Zitrusfrüchte und keine Kiwis, sonst wirklich alles", verriet Aqua-Kurator Daniel Abed-Navandi.

Dompfarrer spendet Geburtstagssegen

Eine weitere Leidenschaft der 50-Jährigen sind Streicheleinheiten. Besonders gerne lässt sie sich von vertrauten Pflegern am Kopf und Hals kraulen. Bleiben die Massagen aus, kann die Schildkröte auch einmal zwicken.

Bei der großen Geburtstagsfeier durfte natürlich auch der kirchliche Segen nicht fehlen. Während Zoodirektor Jeff Schreiner im Neoprenanzug zu Puppi ins Wasser stieg, blieb Dompfarrer Toni Faber lieber auf dem Trockenen und spendete der Jubilarin von dort aus seinen Segen.

Grüne Meeresschildkröte nicht mehr gefährdet

Für Zoodirektor Jeff Schreiner ist Puppi weit mehr als eine tierische Attraktion. Sie soll auch auf die Bedrohung der Meere und ihrer Bewohner aufmerksam machen. "Wer Puppi einmal begegnet ist, dem sind Meeresschildkröten nicht mehr egal", betont Schreiner. Viele Meerestiere seien durch Plastikmüll, Fischerei, illegale Jagd und die Zerstörung ihrer Lebensräume bedroht.

Bei der Grünen Meeresschildkröte gibt es allerdings erfreuliche Nachrichten: Dank jahrzehntelanger Schutzmaßnahmen wurde die Art 2025 auf der globalen Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN von "stark gefährdet" auf "nicht gefährdet" zurückgestuft. Für Schreiner ein Beweis, dass konsequenter Artenschutz erfolgreich sein kann.

Aktion am 20. November

Zum 50. Geburtstag von Puppi gibt es auch für die Besucher ein Geschenk. Am Freitag, dem 20. November 2026, werden Jahreskarten für das Haus des Meeres vor Ort zum halben Preis angeboten. "Wir möchten uns im Namen von Puppi bei unseren langjährigen und treuen Gästen bedanken", erklärte Köppen bei der Feier.

Die Aktion gilt auch für Gutscheine, die zu einem späteren Zeitpunkt eingelöst werden können. Damit soll Puppis runder Geburtstag nicht nur für die Schildkröte selbst, sondern auch für ihre zahlreichen Fans zu einem besonderen Ereignis werden.