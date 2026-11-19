i Die Decke des obersten Stockwerkes stürzte bis ins Erdgeschoß durch. Stadt Wien/Feuerwehr Außensicherung abgeschlossen Einsturz-Drama in City – das passiert jetzt mit Haus Zwei Monate nach dem dramatischen Hauseinsturz in der Wiener Innenstadt sind die Sicherungsarbeiten an den Außenmauern abgeschlossen. Von Wien Heute 19.11.2026, 10:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 20. September kam es in der Färbergasse 6 in der Wiener City zu einer Katastrophe: In einem Wohnhaus stürzte die Decke des obersten Stockwerks bis ins Erdgeschoss durch. Eine Bewohnerin kam dabei ums Leben, ihre Leiche konnte erst Tage später aus den Trümmern geborgen werden. Drei weitere Menschen wurden verletzt, einer davon schwer.

Auch nach dem Unglück blieb die Lage gefährlich. Zwei hofseitige Außenmauern drohten einzustürzen. Jetzt gibt es zumindest bei der Sicherung des Gebäudes Fortschritte.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Deckeneinsturz in Haus in der Wiener City i ?

Einsturzgefahr bei Außenmauern gebannt

Wie der ORF berichtet, konnte die Wiener Baupolizei die Sicherungsarbeiten an den Außenmauern mittlerweile abschließen. Massive Stahlträger, die in Betonfundamenten verankert sind, stützen nun das Gebäude. Zusätzlich wurden auf Höhe der eingestürzten Decken sogenannte Aussteifungshorizonte eingebaut, die die Außenwände stabilisieren.

Die gute Nachricht: Laut Viktor Dunjic von der Abteilung Statik der Baupolizei besteht bei den gesicherten Außenmauern derzeit keine Einsturzgefahr mehr. Von außen sieht das Gebäude in der Färbergasse weitgehend unverändert aus. Ein Bauzaun mit Sichtschutz schirmt die Unglücksstelle weiterhin ab.

Bewohner dürfen bald wieder in ihre Wohnungen

Im Inneren des Hauses sind die Arbeiten allerdings noch lange nicht abgeschlossen. Besonders ein beschädigter Kamin im Dachgeschoss bereitet den Experten Sorgen. Dieser wurde nach dem Einsturz von der Feuerwehr provisorisch gesichert und muss nun abgetragen werden.

"Im Dachgeschoss ist ein kleiner Teil des Kamins, der provisorisch von der Feuerwehr gesichert wurde. Der ist unverändert noch immer oben und der muss abgebrochen werden, bevor mit dem Wegräumen des Schutts begonnen werden kann", erklärte Dunjic gegenüber dem ORF.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen vier Beschuldigte

Für die betroffenen Mieter gibt es unterdessen eine positive Nachricht. Laut dem Anwalt der Hauseigentümerin wurden mittlerweile für sämtliche Bewohner Ersatzwohnungen gefunden. Sobald die Behörden grünes Licht geben, sollen die ehemaligen Mieter das Gebäude beziehungsweise das Grundstück in Begleitung betreten dürfen, um persönliche Gegenstände zu holen. Das könnte laut Eigentümerseite noch vor Weihnachten möglich sein.

Warum das Wohnhaus überhaupt teilweise einstürzte, ist weiterhin ungeklärt. Zum Zeitpunkt des Unglücks am 20. September fanden in dem Gebäude Sanierungsarbeiten statt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt mittlerweile gegen vier Beschuldigte wegen des Verdachts der fahrlässigen Gemeingefährdung. Ob und inwiefern die Bauarbeiten mit dem Einsturz zusammenhängen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Wiederaufbau wird noch dauern

Bis das schwer beschädigte Haus wieder aufgebaut werden kann und der ursprünglich bewilligte Dachgeschossausbau umgesetzt wird, dürfte noch viel Zeit vergehen. Ein konkreter Zeitplan für den Wiederaufbau steht derzeit nicht fest.