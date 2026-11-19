i Das neue Pinsa-Sandwich kann man zusammengeklappt leicht essen. Denise Auer Sandwich-Innovation Snack-Erfindung aus Wien: Die Pinsa wird zum Sandwich Am Wiener Naschmarkt sorgt ein neues Food-Konzept für neugierige Blicke. Wer hier herzhaft zubeißt, sollte besser keine Angst vor Kleckereien haben. Von Österreich Heute 19.11.2026, 05:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Pinse haben sich in Österreich rasant verbreitet. Kaum ein Szenelokal, das sie nicht anbietet. Jetzt wurde der beliebte Snack aus Rom ausgerechnet in Wien weiterentwickelt. Das "Pinsa-Sandwich"-PopUp ist in ein Grüderzeithaus bei Wiener Naschmarkt eingezogen (Linke Wienzeile 40/12).

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Die Pinsa, also die kleine Schwester der klassischen Pizza, wird in diesem Shop zum Sandwich. Der Teig wird also zusammengeklappt. Vorteil: Der Snack kann so mitgenommen und im Gehen, etwa beim Schmökern am Naschmarkt, gegessen werden.

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Erstmals in Wien

Das neue Sandwich ist eine gemeinsame Kreation des Wiener "Bome Café" sowie des Kreativstudios "Krew Studio". Die Erfinder sind sich sicher: Dieses Konzept gab es in der Hauptstadt bisher noch nie.

Auch eine süße Version ist erhältlich – hier mit Lotuscreme. Denise Auer

"Unser Bestseller ist die Pinsa 'Bussi Burrata'", erklärt Magomed Dikaev vom "Krew Studio"im "Heute"-Talk. Mit Tomatensauce, Rucola und Burrata ist das Sandwich klassisch gehalten, aber durchaus sättigend. An Toppings wird hier nicht gespart – da kann der elegante Biss schnell zur kleinen Kleckerei werden.

Salzig und süß

Insgesamt stehen sieben pikante Varianten zur Auswahl, darunter auch eine mit Trüffel oder Thunfisch. Für Naschkatzen gibt es zwei süße Versionen mit Lotus-Creme oder Nutella. Die Preise liegen je nach Belag zwischen 13,90 Euro und 16,90 Euro.