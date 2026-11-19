Pinse haben sich in Österreich rasant verbreitet. Kaum ein Szenelokal, das sie nicht anbietet. Jetzt wurde der beliebte Snack aus Rom ausgerechnet in Wien weiterentwickelt. Das "Pinsa-Sandwich"-PopUp ist in ein Grüderzeithaus bei Wiener Naschmarkt eingezogen (Linke Wienzeile 40/12).
Die Pinsa, also die kleine Schwester der klassischen Pizza, wird in diesem Shop zum Sandwich. Der Teig wird also zusammengeklappt. Vorteil: Der Snack kann so mitgenommen und im Gehen, etwa beim Schmökern am Naschmarkt, gegessen werden.
Das neue Sandwich ist eine gemeinsame Kreation des Wiener "Bome Café" sowie des Kreativstudios "Krew Studio". Die Erfinder sind sich sicher: Dieses Konzept gab es in der Hauptstadt bisher noch nie.
"Unser Bestseller ist die Pinsa 'Bussi Burrata'", erklärt Magomed Dikaev vom "Krew Studio"im "Heute"-Talk. Mit Tomatensauce, Rucola und Burrata ist das Sandwich klassisch gehalten, aber durchaus sättigend. An Toppings wird hier nicht gespart – da kann der elegante Biss schnell zur kleinen Kleckerei werden.
Insgesamt stehen sieben pikante Varianten zur Auswahl, darunter auch eine mit Trüffel oder Thunfisch. Für Naschkatzen gibt es zwei süße Versionen mit Lotus-Creme oder Nutella. Die Preise liegen je nach Belag zwischen 13,90 Euro und 16,90 Euro.