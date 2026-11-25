i "Jonathan" hat beinahe 200 Jahre auf dem Panzer. APA-Images / Action Press Tierisch unsterblich 194 Jahre alt! Verrät "Jonathan" jetzt sein Geheimnis? Er überlebte zwei Weltkriege und ist das älteste, bekannte Landtier der Welt. Nun liefert Riesenschildkröte "Jonathan" der Wissenschaft Hinweise. Von Heute Tierisch 25.11.2026, 11:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Als die kleine Riesenschildkröte "Jonathan" vermutlich im Jahr 1832 aus ihrem Ei schlüpfte, gab es weder Autos noch Telefone. Kaiser Franz Joseph war gerade einmal zwei Jahre alt und Charles Darwin befand sich auf seiner berühmten Forschungsreise mit der "Beagle". Heute, unglaubliche 194 Jahre später, spaziert "Jonathan" noch immer gemütlich über die saftigen Wiesen seiner Wahlheimat St. Helena im Südatlantik. Doch was macht diesen außergewöhnlichen Schildkröten-Senior so unglaublich widerstandsfähig?

287 genetische Besonderheiten

Ein internationales Forscherteam unter Beteiligung der Universität Cambridge hat sich nun das Erbgut der Aldabra-Riesenschildkröte (Aldabrachelys gigantea) genauer angesehen. Die im Fachjournal "Science Advances" veröffentlichte Studie brachte Erstaunliches ans Licht: Die Wissenschaftler identifizierten 287 besondere Genvarianten, die mit biologischen Alterungsprozessen in Verbindung stehen. Darunter befinden sich Varianten, die bei der Reparatur geschädigter DNA, der Regulierung von Entzündungen, dem Insulinstoffwechsel und der Unterdrückung von Tumoren eine Rolle spielen.

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Fast 200 Jahre alt - und teilweise wie ein Fünfjähriger

Noch verblüffender war allerdings der Blick auf das sogenannte Epigenom. Vereinfacht gesagt handelt es sich dabei um chemische Markierungen, die beeinflussen, welche Gene aktiv sind. Mit zunehmendem Alter geraten diese Kontrollmechanismen normalerweise immer mehr durcheinander.

Nicht überall jedoch bei "Jonathan": Ausgerechnet bestimmte Bereiche, die mit der Energieversorgung seiner Zellen zusammenhängen, weisen noch immer ähnlich geordnete Muster auf wie jene einer gerade einmal fünfjährigen Riesenschildkröte. Besonders interessant sind dabei die Mitochondrien – die kleinen Kraftwerke unserer Zellen. Ihre zuverlässige Funktion könnte dazu beitragen, altersbedingte Schäden besser zu bewältigen.

Auch an "Jonathan" nagt der Zahn der Zeit

Ganz spurlos sind die vergangenen zwei Jahrhunderte allerdings auch an dem tierischen Methusalem nicht vorübergegangen. Aufgrund des Grauen Stars ist "Jonathan" erblindet und auch seinen Geruchssinn hat er verloren. Sein Tierarzt Joe Hollins versorgt ihn deshalb regelmäßig von Hand mit nährstoffreichem Obst und Gemüse. Dank dieser liebevollen Betreuung konnte der betagte Herr wieder an Gewicht zulegen und wurde deutlich aktiver.

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Selbst sein Interesse an der Damenwelt hat der rüstige Schildkröten-Opa offenbar noch nicht verloren.

Ist "Jonathan" der Schlüssel zur ewigen Jugend?

Die Wissenschaft erhofft sich durch die Untersuchung neue Erkenntnisse über gesundes Altern, Krebs und andere altersbedingte Erkrankungen beim Menschen. Ein Rezept für ewige Jugend ist die Studie freilich noch lange nicht: Ob die entdeckten genetischen Besonderheiten tatsächlich für "Jonathans" außergewöhnliches Alter verantwortlich sind, muss erst durch weitere Untersuchungen geklärt werden.

Steckbrief: Ein tierischer Methusalem Name: Jonathan Art: Aldabra-Riesenschildkröte Geschlüpft: vermutlich 1832 Alter: geschätzte 194 Jahre Gewicht: rund 150 Kilogramm Heimat: ursprünglich Seychellen Wohnort: St. Helena, seit 1882 Rekord: ältestes bekanntes lebendes Landtier

Sein Tierarzt hat jedenfalls ein ganz anderes, wesentlich persönlicheres Ziel: Er möchte mit seinem außergewöhnlichen Patienten noch dessen 200. Geburtstag erleben.