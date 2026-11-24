i Wellensittiche sind extrem soziale Schwarmvögel. (Symbolbild) Getty Images/iStockphoto Tierisch beschlagnahmt Grazer Tierheim sucht Zuhause für 297 Wellensittiche 297 Wellensittiche auf einmal: Ein Grazer Tierheim musste rasch Platz schaffen und sucht nun für die Vögel ein artgerechtes Zuhause. Von Heute Tierisch 24.11.2026, 15:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Vor Jahren bekamen wir auf einen Schwung rund 100 Meerschweinchen. Aber 297 Tiere auf einmal – das hatten wir offen gesagt noch nie", sagt Susanne Bräuer. Die Leiterin des Tierheims in der Grazer Grabenstraße hat mit ihrem Team derzeit alle Hände voll zu tun: 297 Wellensittiche sind dort untergebracht.

"Man glaubt gar nicht, welchen Lärm die vielen Tiere machen", erzählt Bräuer, wie kleinezeitung.at berichtet. Auf eine so große Zahl war das Tierheim nicht vorbereitet. Deshalb wurde ein Katzengehege für die Vögel umgestaltet und mit Ästen und Zweigen ausgestattet.

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Die Tierrettung der Grazer Berufsfeuerwehr hatte die Wellensittiche in der Vorwoche aus einer Altbauwohnung geholt. Ihr Besitzer musste ins Spital, die Tiere brauchten dringend eine neue Unterkunft. "Die Wellensittiche wurden bei ihrer Ankunft alle einzeln behandelt und vom Tierarzt begutachtet."

Über die Homepage des Landestierschutzvereins werden nun neue Besitzer gesucht. Gewünscht sind ein Zuhause mit ausreichend Platz zum Fliegen, die Haltung in Gesellschaft anderer Wellensittiche und eine abwechslungsreiche Umgebung mit Beschäftigung. Außerdem braucht es Menschen, die Freude am lebhaften und sozialen Wesen der Vögel haben.

Es gibt bereits erste Interessenten: "Heute haben sich schon zwei Interessenten für einige Tiere gemeldet", sagt Bräuer.