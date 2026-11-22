i Auszeichnung für die FF Schwechat FF Schwechat Tierische Rettungsaktionen FF Schwechat jetzt auch für Tierrettungseinsätze geehrt Die Freiwillige Feuerwehr in Schwechat wurde für ihre besonderen Tierrettungseinsätze ausgezeichnet. Ein Hahn machte es ihnen besonders schwer. Von Elena Lick 22.11.2026, 11:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neun Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in Schwechat waren am Donnerstag, dem 19. November bei einem ganz besonderen Termin. Es brannte nicht und gerettet musste zur Abwechslung auch keiner werden. Stattdessen erhielten sie eine Auszeichnung vom Tierschutzhaus Vösendorf.

Der Verein hatte eine Ausschreibung gestartet, und Feuerwehren sowie Polizeiinspektionen gebeten, ihre spektakulärsten Tierrettungsmissionen einzureichen. Die Ehrenurkunde wurde den Feuerwehrleuten von Präsidentin Marlene Petrovic überreicht.

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Kauz von Baum gefallen – FF Schwechat zur Stelle i ?

"Wir retten nicht nur Katzen von Bäumen"

23 Fälle mit je 31 Tieren verzeichnete die Freiwillige Feuerwehr in Schwechat bisher im Jahr 2026. "Entgegen dem bekannten Klischee, dass Feuerwehren hauptsächlich Katzen von Bäumen retten, waren es bei uns heuer vor allem Vögel und Schlangen", so Oliver Dumitru von der FF Schwechat im Gespräch mit "Heute".

Der bislang letzte tierische Einsatz galt einer Schlange, die sich in einer Couch verkrochen hatte. Noch ist das Jahr nicht vorbei, weitere Überraschungen können also nicht ausgeschlossen werden.

Die Bilder des Tages i ?

Von den acht geretteten Katzen befand sich laut Dumitru tatsächlich eine auf dem Baum, "Das Klischee hat also zumindest teilweise seine Berechtigung", erklärt er mit einem Augenzwinkern.

Die bisher 31 geretteten Tiere: 12 Mal Vogel, 10 Mal Schlange, 8 Mal Katze, 1 Mal Sonstiges Tier.

Einsatz, den man nicht so schnell vergisst

Dieser Einsatz sorgte für einige Schmunzler: Dabei unterstützte die FF Schwechat die Polizei bei dem Versuch einen Hahn im Felmayergarten in Schwechat einzufangen. Der Felmayergarten ist ein Naherholungsgebiet sowie Kultur- und Veranstaltungsbereich in Schwechat.

"Was zunächst nach einer einfachen Aufgabe klang, entwickelte sich als durchaus schwierig. Der Hahn erwies sich als äußerst flink und entwischte uns trotz mehrerer Versuche immer wieder", erzählt Dumitru auf Nachfrage von "Heute".