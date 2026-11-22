i Verkehrsunfall bei Purgstall DOKU-NÖ Niederösterreich Pkw kracht gegen Baum – zwei Verletzte Schwerer Verkehrsunfall in Purgstall (Bezirk Scheibbs): Ein Pkw kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Zwei Personen wurden verletzt. Von Niederösterreich Heute 22.11.2026, 11:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Verkehrsunfall hat am Samstagabend kurz vor Mitternacht in Purgstall (Bezirk Scheibbs) einen Einsatz von Feuerwehr, Rettung und Notarzt ausgelöst. Ein Pkw war aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Zwei Personen ins Spital gebracht

Beim Eintreffen der Feuerwehr wurden die beiden betroffenen Personen bereits von Sanitätern des Roten Kreuzes und einem Notarzt versorgt. Beide erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und mussten anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.

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Verkehrsunfall bei Purgstall i ?

Die Feuerwehr Purgstall übernahm die Bergung des Unfallwagens und stellte diesen auf einem Abstellplatz sicher ab. Zudem wurden ausgelaufene Betriebsmittel gebunden und die Unfallstelle gereinigt. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.