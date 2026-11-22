Ein Verkehrsunfall hat am Samstagabend kurz vor Mitternacht in Purgstall (Bezirk Scheibbs) einen Einsatz von Feuerwehr, Rettung und Notarzt ausgelöst. Ein Pkw war aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.
Beim Eintreffen der Feuerwehr wurden die beiden betroffenen Personen bereits von Sanitätern des Roten Kreuzes und einem Notarzt versorgt. Beide erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und mussten anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.
Die Feuerwehr Purgstall übernahm die Bergung des Unfallwagens und stellte diesen auf einem Abstellplatz sicher ab. Zudem wurden ausgelaufene Betriebsmittel gebunden und die Unfallstelle gereinigt. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.