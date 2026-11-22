Auf der B37 bei Gneixendorf (Bezirk Krems) wird geblitzt. Zwischen 5. und 16. November gab es laut "NÖN" 40 Anzeigen. Grund dafür sind Geschwindigkeitsüberschreitungen im Baustellenbereich.
Die Baustelle betrifft allerdings nur eine Fahrtrichtung. Richtung Waldviertel wird der Verkehr rund 200 Meter einspurig geführt. Dort gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h.
Auch Richtung Krems gilt das Tempolimit. Auf dieser Seite gibt es aber keine Baustelle. Vor Beginn der Arbeiten endete hier sogar die 70er-Beschränkung.
In einer Pannenbucht finden regelmäßig Radarkontrollen statt. Mehrmals wöchentlich wird dort die Geschwindigkeit überwacht. Einen speziellen Überwachungsauftrag wegen der Baustelle gibt es allerdings nicht.
Die B37 zählt zu den stark befahrenen Verkehrsverbindungen. Besonders im Berufsverkehr sind dort zahlreiche Pendler unterwegs. Wer zu schnell dran ist, für den kann die Fahrt nun teuer werden.