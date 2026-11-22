i Auf der B37 bei Gneixendorf hagelte es 40 Anzeigen innerhalb von elf Tagen. Thomas Lenger / Monatsrevue Erhöhte Gefahr in 70er-Zone 40 Anzeigen in elf Tagen — Baustellen-Radar auf B37 Auf der B37 bei Gneixendorf (Krems) hagelt es derzeit Anzeigen. Ein Baustellenradar sorgt für zahlreiche Strafen. Von Elena Lick 22.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf der B37 bei Gneixendorf (Bezirk Krems) wird geblitzt. Zwischen 5. und 16. November gab es laut "NÖN" 40 Anzeigen. Grund dafür sind Geschwindigkeitsüberschreitungen im Baustellenbereich.

Tempo 70 auf beiden Seiten

Die Baustelle betrifft allerdings nur eine Fahrtrichtung. Richtung Waldviertel wird der Verkehr rund 200 Meter einspurig geführt. Dort gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h.

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Auch Richtung Krems gilt das Tempolimit. Auf dieser Seite gibt es aber keine Baustelle. Vor Beginn der Arbeiten endete hier sogar die 70er-Beschränkung.

Mehrmals pro Woche wird geblitzt

In einer Pannenbucht finden regelmäßig Radarkontrollen statt. Mehrmals wöchentlich wird dort die Geschwindigkeit überwacht. Einen speziellen Überwachungsauftrag wegen der Baustelle gibt es allerdings nicht.

Die B37 zählt zu den stark befahrenen Verkehrsverbindungen. Besonders im Berufsverkehr sind dort zahlreiche Pendler unterwegs. Wer zu schnell dran ist, für den kann die Fahrt nun teuer werden.