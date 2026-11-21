i Gemeinderat Kanber Demir, Zweiter Vizebürgermeister LAbg. Rainer Spenger, Bürgermeister Klaus Schneeberger, Finanzstadtrat Philipp Gruber und Stadtrat LAbg. Philipp Gerstenmayer. Stadt Wiener Neustadt/Weller Stadtfinanzen Wr. Neustadt halbiert Schulden und investiert Millionen Wiener Neustadt plant Investitionen von 60 Millionen Euro. Gleichzeitig soll der Schuldenberg deutlich schrumpfen. Gespart wird trotzdem. Von Elena Lick 21.11.2026, 15:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wiener Neustadt hat seine Budgetpläne für 2027 vorgestellt. Trotz schwieriger Wirtschaftslage will die Stadt kräftig investieren. Bis 2031 sollen rund 60 Millionen Euro fließen. Gleichzeitig soll der Schuldenstand deutlich sinken.

2015 hatte Wiener Neustadt noch 187 Millionen Euro Schulden. Bis 2031 sollen es nur noch 95,9 Millionen Euro sein. Damit würde die Stadt ihre Schulden nahezu halbieren. Die städtischen Tochtergesellschaften sind dabei nicht eingerechnet.

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Für 2027 rechnet die Stadt mit einem operativen Überschuss von 14,3 Millionen Euro. Die Finanzierungsrechnung weist hingegen ein Minus von 7,9 Millionen Euro aus. Laut Stadt liegt das an zeitlich verschobenen Darlehensaufnahmen für Großprojekte.

Schulen, Straßen und ein neuer Eislaufplatz

Besonders viel Geld fließt in Schulen und Kindergärten. Dafür sind 20 Millionen Euro vorgesehen. Weitere 16 Millionen Euro sollen das Alte Rathaus modernisieren, 2 Millionen in die Errichtung eines neuen Eislaufplatzes. Die Feuerwehr soll für 2,2 Millionen Euro modernisierte Fahrzeuge erhalten.

Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) sieht darin einen Erfolg des bisherigen Sparkurses. "Bis 2031 werden wir diesen Stand de facto halbieren und erstmals unter die 100-Millionen-Marke fallen", erklärt er zum Schuldenabbau.

Sparstift bei Personal und Subventionen

Trotz der Investitionen muss Wiener Neustadt sparen. Bei Subventionen sollen rund eine Million Euro eingespart werden. Betroffen sind unter anderem die Kul.Tour.Marketing GmbH und die Arena Nova.

Auch beim Personal wird gespart. Strengere Regeln bei Nachbesetzungen und geringere Gehaltsanpassungen sollen 2027 rund 700.000 Euro bringen. Die Neuordnung des kommunalen Wohnbaus soll jährlich weitere 2,5 Millionen Euro einsparen.