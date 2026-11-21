i Hochwasserlage 2024 in diesem Gebiet Stadtgemeinde Schwechat 50 Zentimeter hoch Hochwasser-Mauer soll Rannersdorf künftig schützen In Rannersdorf starten Mitte November die ersten Vorbereitungen für den Hochwasserschutz. Die neue Mauer soll die Bewohner vor Überflutungen schützen. Von Victoria Carina Frühwirth 21.11.2026, 14:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf der Hutweide in Rannersdorf (Bezirk Bruck an der Leitha) tut sich etwas: Mitte November beginnen die ersten Vorbereitungsarbeiten für den geplanten Hochwasserschutz. Das Land Niederösterreich lässt zunächst niedriges Gestrüpp entfernen, um Platz für die nächsten Arbeitsschritte zu schaffen.

Neue Mauer soll Hochwasser abhalten

Herzstück des Projekts ist eine rund 50 Zentimeter hohe Schutzmauer. Sie soll künftig verhindern, dass Hochwasser die angrenzenden Wohngebiete gefährdet. Vor allem die Anrainer sollen dadurch besser vor Überflutungen geschützt werden.

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Bis die Bauarbeiten tatsächlich starten, dauert es allerdings noch etwas: Der offizielle Baustart ist erst für 2027 geplant.

Anrainer werden vor Baustart informiert

Bevor die Bagger anrollen, sollen die Bewohner aus erster Hand erfahren, was auf sie zukommt. Bei einer eigenen Informationsveranstaltung werden das Hochwasserschutzprojekt und die geplanten Bauarbeiten vorgestellt.

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Wann und wo die Veranstaltung stattfindet, steht noch nicht fest. Termin und Veranstaltungsort sollen rechtzeitig bekannt gegeben werden. Fest steht: Mit den ersten Arbeiten auf der Hutweide wird nun der Grundstein für den künftigen Hochwasserschutz in Rannersdorf gelegt.