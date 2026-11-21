i Cityjet Doppelstock ÖBB/Marek Knopp Pendler ziehen Bilanz Neue ÖBB-Züge kommen bei Fahrgästen gut an Die neuen Doppelstockzüge der ÖBB sorgen für positive Rückmeldungen. Besonders Pendler zwischen Wien und Wiener Neustadt zeigen sich zufrieden. Von Elena Lick 21.11.2026, 12:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit Juni rollen neue Cityjet-Doppelstockzüge durch die Ostregion. Vor allem Pendler sollen davon profitieren. Doch wie zufrieden sind die Fahrgäste tatsächlich?

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Das ließ die ÖBB Anfang Oktober untersuchen. Über 600 Fahrgäste wurden direkt in den Zügen befragt. Die Befragung führte das Institut Integral im Auftrag der ÖBB durch. Das Ergebnis: 93 Prozent bewerten die neuen Doppelstockzüge positiv.

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In nur 25 Minuten nach Wien

Auch der Fahrplan kommt bei den Befragten gut an. Ganze 90 Prozent bewerten das neue Konzept positiv. Unter Wiener Neustädtern liegt die Zustimmung sogar bei 92 Prozent.

Besonders interessant für Pendler ist die kürzere Fahrzeit. Zwischen Wiener Neustadt und Wien Meidling dauert die Fahrt 25 Minuten. Möglich machen das die höhere Beschleunigung und weniger Zwischenstopps.

In den Stoßzeiten fahren die CJX-9-Züge im Halbstundentakt. Sie verbinden Wien mit Payerbach-Reichenau. Gemeinsam mit den Railjets entstehen zusätzliche schnelle Verbindungen.

45 neue Züge bis Jahresende

Bis Ende 2026 sollen 45 neue Doppelstockzüge unterwegs sein. Sie werden schrittweise in der Ostregion eingesetzt. Auch Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger begrüßt die Ergebnisse. Täglich nutzen über 30.000 Menschen den Hauptbahnhof der Stadt.