i HackerAlarm in NÖ (Symbolbild) istock Bezirk Bruck an der Leitha Hacker-Alarm! Gleich mehrere Gemeinden betroffen In drei Gemeinden im Bezirk Bruck an der Leitha sorgten Phishing-Mails für Aufregung. Ermittler verraten nun gegenüber "Heute" neue Details. Von Erich Wessely 21.11.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine gefälschte E-Mail mit weitreichenden Folgen: Gleich mehrere Gemeinden im Bezirk Bruck an der Leitha wurden Ziel von Cyberkriminellen. Betroffen waren Höflein, Prellenkirchen und Hainburg an der Donau. Während in zwei Gemeinden die IT-Systeme kompromittiert wurden, verschickten Unbekannte über ein E-Mail-Konto der Stadtgemeinde Hainburg betrügerische Nachrichten.

Wie die "NÖN" berichteten, nahm die Attacke in Höflein und Prellenkirchen ihren Ausgang bei einer vermeintlichen Nachricht der Donau Niederösterreich Tourismus GmbH. Tatsächlich handelte es sich um eine sogenannte Phishing-Mail, mit der die Täter an Zugangsdaten gelangen wollten.

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Gemeindeverwaltungen betroffen

Nachdem Mitarbeiter ihre Zugangsdaten eingegeben hatten, konnten die Angreifer in die IT-Systeme der beiden Gemeinden eindringen. Nach bisherigem Informationsstand wurden E-Mail-Adressen und Passwörter der Gemeindeverwaltungen abgegriffen. Hinweise darauf, dass auch persönliche Daten von Bürgern gestohlen wurden, gab es zunächst nicht.

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Höfleins Bürgermeister Otto Auer (ÖVP) warnte am 11. November auf Facebook vor dem Hackerangriff. Auch die Gemeinde Prellenkirchen informierte über ihre Website und ihren WhatsApp-Kanal über die Sicherheitslücke. Die Gemeindehomepage von Prellenkirchen wurde vorübergehend offline genommen und sollte neu aufgesetzt werden.

Phishing-Mails aus Hainburg verschickt

Auch in Hainburg an der Donau kam es zu einem Sicherheitsvorfall. Wie die Stadtgemeinde in einer offiziellen Mitteilung bestätigt, wurde am 11. November offenbar unberechtigt auf ein E-Mail-Konto der Verwaltung zugegriffen.

In den frühen Morgenstunden wurden von dieser Adresse mehrere Phishing-Mails an Kontakte verschickt. Die Nachrichten erweckten den Eindruck, tatsächlich von der Stadtgemeinde zu stammen.

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Die Stadt reagierte umgehend: Das betroffene Konto wurde gesperrt und abgesichert, sämtliche IT-Systeme wurden überprüft und Passwortänderungen veranlasst. Zudem wurden die zuständigen Behörden verständigt und die Bevölkerung über mehrere Kanäle gewarnt.

Ermittler nennen neue Details

Auf "Heute"-Anfrage gibt es nun weitere Informationen zu dem Vorfall in Hainburg. Laut Ermittlern wurden bei der Attacke "keine Daten verschlüsselt". Ein Mitarbeiter hatte zuvor einen Phishing-Link geöffnet.

Nach Einschätzung der Ermittler handelte es sich nicht um einen gezielten Angriff auf die Stadtgemeinde. Was die unbekannten Täter mit ihrer Aktion tatsächlich bezwecken wollten, ist derzeit noch unklar.

Cyberattacken auf Gemeinden sind in Niederösterreich jedenfalls kein alltägliches Phänomen. Laut Ermittlern wurden seit Anfang 2025 etwas mehr als eine Handvoll derartiger Fälle im Bundesland registriert.

Stadt warnt vor weiteren Nachrichten

Die Stadtgemeinde Hainburg appelliert unterdessen an die Bevölkerung, auch in den kommenden Wochen und Monaten besonders vorsichtig zu sein. Verdächtige E-Mails sollten nicht geöffnet, unbekannte Links nicht angeklickt und persönliche Zugangsdaten keinesfalls weitergegeben werden.

Wer eine verdächtige Nachricht erhalten oder bereits einen entsprechenden Link geöffnet hat, sollte umgehend seine IT-Abteilung verständigen beziehungsweise die Sicherheit seiner Zugangsdaten überprüfen lassen.